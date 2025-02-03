Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı

Geniş Video İzle

ge Denizi Santorini açıkları son 6 gündür beşik gibi sallanıyor. 400 depremin meydana geldiği bölgede son olarak art arda 5.1, 4.8 ve 4.3'lük depremler meydana geldi. Vatandaşları tedirgin eden sarsıntıların ardından Santorini Adası'ndan çok sayıda kişi ayrıldı.

03.02.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. Yunanistan'ın turistik Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda art arda depremler yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400'ün üzerine çıktığını bildirdi. AFAD'tan yapılan açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade edildi. Bölgedeki sarsıntılar ise sürüyor.

İKİ BÜYÜK DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son bilgiye göre, saat 11.13'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntının ardından saat 11.38'de de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Daha sonra ikişer dakika arayla, 11.40 ve 11.42 saatlerinde 4,3 büyüklüğünde depremler oldu. Üç depremin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ege'de art arda 4.8 ve 4.3'lük deprem! Halk Santorini'den ayrılıyor

DEPREMLERİN BÜYÜKLÜĞÜ GİDEREK ARTIYOR

Günlerdir sallanan Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre;Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının yüzeyden 5 kilometre aşağıda gerçekleştiği duyuruldu.

5.1 TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

5.1'lik deprem İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

HALK SANTORİNİ'DEN AYRILIYOR

Son 6 gündür 400'ün üzerinde deprem meydana gelen bölgede bulunan Santorini Adası halkı adayı terk etmeye başladı. Uzmanların volkan patlaması hareketliliğine dikkat çektiği bölgede tedirginlik giderek artıyor.

DEPREMLER TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Öte yandan deprem hareketliliği Türkiye'den de yakından takip ediliyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün "Depremler Türkiye'yi ne derece etkileyebilir mi?" sorusuna yanıt verdi. Akgün, bölgedeki depremlerin doğal olduğunu söyledi.

Depremlerin olağan bir konumda gerçekleştiğini ama normal aktivite dışında bir süreçle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir. Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz. Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan. Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli."

EGE KIYILARINDA TSUNAMİ TEHDİDİ VAR MI?

Akgün, bölgedeki tsunami riskine ilişkin, "Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Süreci Türkiye açısından değerlendiren Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'nde şu an itibarıyla daha büyük depremleri öngörmediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bölge, her zaman 7 civarında deprem üretebilecek potansiyele sahip. Kıyılarımızda oluşabilecek etki, depremlerin büyüklükleriyle orantılı. Buradaki 4 ila 4,8 arasında olan depremler, ülkemize 170 kilometre uzaklıkta meydana geliyor. Bunlar bizim nispeten 'küçük' ve 'orta' arasında sayabileceğimiz depremler. Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün. Oluşabilecek her türlü duruma karşı AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz, anlık gözlemliyoruz. Buna karşı ülke bazında eylem planlarımız var."

NACİ GÖRÜR: VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ OLMASINI ÖNERİYORUM

Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye'ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye'yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Görür, "Yunanistan'ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

13 YIL ÖNDE CE BENZER HAREKETLİLİK OLMUŞTU

Santorini Adası'nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü. Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.

Volkanik bir ada olan Santorini'de en son MÖ 1600 yıllarında patlama oldu. Bu patlamanın ardından, adanın 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kaldı.

Santorini'den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.

Ege Denizi\'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı

Ege Denizi, Deprem, Güncel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • AyYiLdiZ kilimci:
    allah buyuk ecel sizi nerde olsa bulur ölümden kacis yok depremden kacarken trafikde kaza yapip ölebilirsiniz 17 13 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    sallan boyuna bakayım altın küpeler takayım eğil gerdandan öpeyim öldüm yalvara yalvara 2 17 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    çocukluk aşkımsın ne içtin tavsiye eder misin? 12 2 Yanıtla
  • Nuri Aydemir:
    erzahil her yerde 4 4 Yanıtla
  • Coronaci :
    Adalarin tamami batarsa seyret gumburtuyu.))) 1 0 Yanıtla
  • Kzk :
    Türkiyeyi etkiler mi nasıl bir soru? Afrika'da sel olsa Türkiye'yi vurur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:20:52. #1.11#
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.