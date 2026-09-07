Eğitim-İş, MEB'in norm kadro fazlası öğretmen atama duyurusuna dava açtı - Son Dakika
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Eğitim-İş, MEB'in norm kadro fazlası öğretmen atama duyurusuna dava açtı

Eğitim-İş, MEB\'in norm kadro fazlası öğretmen atama duyurusuna dava açtı
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Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmesine ilişkin Ağustos 2026 duyurusunda yer alan resen atama düzenlemesine dava açtı.

(ANKARA) - Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmesine ilişkin Ağustos 2026 duyurusunda yer alan resen atama düzenlemesine karşı dava açtı. Sendika, öğretmenlerin ilçe içindeki tercihlerine atanamamaları halinde resen atamadan önce ilçe grubundaki diğer tercihlerinin de dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

Eğitim-İş Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, MEB'in atama sistemini "içinden çıkılmaz" hale getirdiği ve hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle öğretmenlerin mağdur edildiği savunuldu.

Sendika, önceki dönemlerde benzer uygulamalara karşı açılan çok sayıda davada mağduriyetlerin bir bölümünün giderildiğini belirterek, MEB'in bu atama döneminde de uyarılara rağmen hukuka aykırı düzenlemelerde ısrar ettiğini ifade etti.

Açıklamada, MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu (Ağustos 2026)" kapsamında, öğretmenlerin ilçe içindeki tercihlerine atanamamaları veya tercihte bulunmamaları halinde ilçe grubundaki diğer tercihleri dikkate alınmadan doğrudan resen atanmalarının öngörüldüğü kaydedildi.

Bu uygulamanın ilgili yönetmelikte düzenlenen tercih sistemine açıkça aykırı olduğu savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlerin ilçe içindeki tercihlerine atanamamaları halinde resen atamadan önce ilçe grubundaki diğer tercihlerinin de dikkate alınması zorunludur. Bu zorunluluğa uygun olmayan duyuruya sendikamızca dava açılmıştır."

Eğitim-İş, MEB'e yönelik uyarısını yineleyerek, düzenlemenin sürdürülmesi halinde önceki süreçlerde olduğu gibi çok sayıda bireysel davayla karşılaşılabileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-İş, MEB'in norm kadro fazlası öğretmen atama duyurusuna dava açtı - Son Dakika

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