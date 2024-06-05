Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış - Son Dakika
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Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış

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Kayseri'de 2 pilotun şehit olduğu kaza kırıma uğrayan eğitim uçağıyla ilgili soruşturma devam ederken, olayla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Uçağın düştüğü tarlada çocukların da olduğu 20 mevsimlik işçinin çalıştığını gören pilotların son anda yön değiştirerek işçilerin hayatını kurtardığı öğrenildi. İşçiler, "Bize doğru gelirken bizi fark etti. Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi" ifadesini kullandı.

05.06.2024 14:55
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Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan SF-260D tipi eğitim uçağı hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen ile birlikte bir ayçiçeği tarlasına düştü.

KAZAYLA İLGİLİ ÇARPICI DETAY

Korkunç kazada 2 pilot şehit olurken, uçak kazasıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre uçağın düştüğü tarlada aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 20 mevsimlik işçiyi görüp son anda yön değiştirerek işçilerin hayatlarını kurtardıkları öğrenildi.

Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış

"ÜZERİMİZE GELMESİN DİYE YÜZÜSTÜ AŞAĞI İNDİ"

İşçilerden biri yaşanan olayla ilgili "Bize doğru gelirken bizi fark etti. Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi" ifadelerini kullandı.

Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış

ŞEHİDİN AĞABEYİ DE PİLOT ALBAYDI

Şehit Pilot Albay Uğur Yıldız, Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllar boyunca görev yaptı. Meslek hayatı boyunca jet motor sistemlerindeki uzmanlığıyla tanındı. Şehit Pilot Albay Gökhan Özen ise 48 yaşında ve 9 yaşında çocuğu vardı. Şehidin ağabeyinin de pilot albay olduğu öğrenildi.

Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış

EĞİTİM UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Kaza kırım ekibinin uçağın enkazı üzerindeki çalışmaları sürüyor. Başlangıç uçuş eğitiminde kullanılan bu uçak tipinde fırlatma koltuğu sistemi bulunmuyor. Pilotların telsizle herhangi bir acil durum çağrısında bulunmadığı öğrenildi. Uçak bakım sürecindeyken tecrübe uçuşları iki pilot tarafından yapılıyor. Çünkü pilotlardan biri manevra yaparken diğer pilot da uçaktaki sistemlerin doğru çalışıp çalışmadığını not alıyor. Kaza kırım ekibinin ön raporunun ardından bakım ve onarım işlemlerinde bir eksiklik ya da ihmal olup olmadığına ilişkin inceleme yapılması da bekleniyor.

Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış

Kayseri, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış - Son Dakika


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