Eisenkot, 46 milletvekili destekli Netanyahu'ya Haredi partisiyle muhalefet edecek

İsrail'de muhalefetin en güçlü partisi konumundaki Yashar'ın lideri Gadi Eisenkot, Binyamin Netanyahu'nun "yalnızca 46 milletvekili tarafından desteklenen bir geçici başbakan" olduğunu vurgulayarak Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin muhalefet bloğuyla birlikte hareket edeceğine işaret etti.

Eisenkot, muhalefet bloğundaki liderlerle sabah saatlerinde yaptığı toplantı sonrası yayımladığı video mesajında, "İsrail'in yeniden bir seçime sürüklenmesini ve Netanyahu'nun iktidara tutunmaya devam etmesini önlemek için mümkün olan en hızlı şekilde hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ulusal acil durum hükümeti" kurma taahhüdünü yineleyen Eisenkot, muhalefet bloğundaki partilerin daha ayrıntılı yol haritası üzerinde çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Netanyahu'nun "yalnızca 46 milletvekili tarafından desteklenen geçici bir başbakan" olduğunu dile getiren Eisenkot, geçen yıla kadar aşırı sağcı koalisyon hükümetinde yer alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin kendileriyle birlikte hareket edeceğini ima etti.

Yashar lideri, muhalefet bloğunun Meclis başkanının değiştirilmesi, bazı önemli yasaların geçirilmesi ve Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin geçirdiği "yargı reformuna" atıfla "demokrasiyi tehlikeye atan yasaların" iptal edilmesi dahil olmak üzere İsrail Meclisi'nde bir dizi adımı derhal atacağını söyledi.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

İktidar bloğunda yer alan ve seçimde 7 sandalye elde eden Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin Eisenkot'la birlikte hareket etmesi halinde Siyonist muhalefet bloğu 55 milletvekili sayısına erişiyor.

Eisenkot, Netanyahu'yu ABD'nin askeri yardımı durdurma kararını kamuoyundan gizlemekle suçladı

İsrailli muhalefet lideri Eisenkot, Netanyahu'yu ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımı durdurma kararını kamuoyundan gizlemekle suçladı.

Eisenkot, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güvenlik bürokrasisinin ABD'nin yardımlara ilişkin kararını halkla birlikte basından öğrendiğini vurguladı.

İsrail'in ABD ile ilişkisinin, ulusal güvenliğinin en temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Eisenkot, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik kurumlarımızın, ABD ile stratejik ilişkilerimizdeki bu değişimi İsrail halkıyla aynı anda medyadan öğreniyor olması, Binyamin Netanyahu'nun sergilediği tutumun ne kadar büyük bir tehlike yarattığını açıkça gösteriyor."

Trump, İsrail'e 4 milyar dolarlık askeri yardımı durdurma kararı

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin İsrail'e sağlayacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını belirterek "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Yıl sonuna kadar yardımın kesilmesi hususunda mutabık kalındığını belirten Trump, acil ihtiyaç halinde ABD'nin İsrail'e destek verebileceğini eklemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 23 Ekim'de Tel Aviv yönetiminin savunma bütçesine aktarılan milyarlarca dolarlık ABD yardımına atıfla, "Buna alışın, bu yardımlar artık sürmeyecek. Sorun İsrail değil, Amerika'nın değişmiş olması. Bu süreç bitti ve sona erecek; artık sadece bir zaman meselesi." şeklinde konuşmuştu.