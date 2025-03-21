İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı 90'a yükseldi - Son Dakika
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İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı 90'a yükseldi

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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonlarında Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlandı. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında 2 yeni gözaltıyla birlikte yakalananların sayısı 90'a yükseldi.

21.03.2025 14:52  Güncelleme: 16:15
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

ERTEN YILDIZ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

İKİ İSİM DAHA GÖZALTINDA

Öte yandan İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı da 90 oldu.

90 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yolsuzluk ve terör soruşturmalarında şu ana kadar gözaltına alınan şüpheli sayısı da 90 oldu.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ALINIYOR

Öte yandan, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise emniyette ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

İmamoğlu'nun ifadesinin tamamlanması sonrası, terör soruşturması ile ilgili de ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.

İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı 90\'a yükseldi

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı 90'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • 205622:
    gerek yok ifadeye neden uğraşıyorsunuz EMİR yukarıdan diğer herşey formalite 118 106 Yanıtla
    Muharrem Genç:
    operasyon cehape içinden kendilerini yaktılar. öten içerden devlette gerekeni yapıyor. sen uyu hala 1 0
  • Ayhan Murat:
    patladın ekRUM 105 79 Yanıtla
    Hursit Yavas:
    sinan atesin katillerine emri verenlerine ne oldu ? 0 0
  • Ra17031900.:
    yediler adamı yazık oldu,iyi adamdı 55 123 Yanıtla
  • keke43 null:
    Yazık.. Bizlere koyun diyenler sorgusuz sualsiz dün sokaklara çıktı ya 113 47 Yanıtla
    Ponçik Pamuk:
    çıkıcaz tabi sen gibi oturup evde haksızlık karşısında susacak değiliz 0 1
  • Kemal:
    Ya arkadaş böylesine bir suç örgütü var ortada ve millet bunu kumpas olarak görüyor. bi bakalım hele... 90 57 Yanıtla
    Mister No:
    madem bi bakıyoruz daha mahkeme kararını vermeden neden adamların malına el konuluyor a benim zeka küpü kardey? 0 1
  • 78908900:
    İhbar eden içlerinden , Cumhuriyet Savcısı elinde yeterli delil kanıt olamadan gözaltı yapmaz , kaldı ki kendilerinden rüşvet istendiğini iddia eden müşteki sayısı 20 nin üzerinde... Milyonlarca tl üçret alan avukatları neden açıklama yapmıyor ilğinç olan da bu . 106 22 Yanıtla
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