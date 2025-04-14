Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

14.04.2025 14:34  Güncelleme: 14:46
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından 23 Mart Pazar günü savcının tutuklama talebi istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

İTİRAZ DİLEKÇESİNE RET

Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir'in İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçeyi inceleyen hakimlik, yapılan itirazı reddederek İmamoğlu ve Ongun'un tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi.

İTİRAZ DİLEKÇESİNDE NE YAZIYORDU?

İmamoğlu'nun avukatları itiraz dilekçesinde "Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer vermişti.

İmamoğlu ve ekibine yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili başsavcılığın açıklamasında şu suçlamalara yer veriliyor;

  • İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri,
  • İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraber çalıştığı kişileri, İBB'ye yerleştirdiği,
  • Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.ş Kültür A.ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları,
  • Hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı,
  • MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları iddia edildi.
Ekrem İmamoğlu\'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kenann Sırmal:
    bizde reddedecegiz sizi günü geldiğinde, üzerine kayıtlı bir sürü yolduzluk dosyası olanlar dışarda ahlaksızca twet atıyor, yedi senede teftislerde hiç bir auca karıstı tespit edilemediği mufettiş raporlarından bli olan, ancak ne hikmetse Cumhurbaşkanı adaylığı konu olunca bir at içerisinde düzmece iddia ve roporlara istinaden atılan iftiralarla tertemiz insan içerde, sonuna kadar İMAMOGLU 78 38 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Daha doymadı galiba.. 22 40 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    ne bekliyodunuz yargılama bitmeden niye bırakılsın ? 24 36 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Zamanı gelince sizde red yiyeceksiniz allah büyük. 26 12 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Eninde sonu da çıkacaksın Başkanım gizli tanık ifadesiyle delil olmadan içerde tutuyorlar sizi şimdi de dem’le birlik oluyorlar sizin içerde olmanız onların işine yaradı 16 10 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ZAMANI GELİNCE BAZI HAİNLER SON GÜNLERİNİ KODESTE FARE GİBİ GEÇİRECEK. ADALETTTT DİYE BAĞIRMAMASINI SÖYLERİM. BU ADALETİ KENDİLERİ GETİRDİ. 9 7 Yanıtla
  • Szka788304:
    cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu paris te halkın parası nı yediler geldiler bunlar konserlerde halkın parasını pay ettiler kımılın iktidardarı organize suç örgütü gibi suçlayarak yaptığı siyaset araştırma yapmayan seçmeni savunuyor bu olayları elini vicdanına koy halkın parası ile pariste içip eğlenip gelen kişi yapar mı? 7 7 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    sonuna kadar imamoğlu ..yıldıramayacaksınız 0 0 Yanıtla
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