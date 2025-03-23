Google, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından , "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını arama sonuçlarından kaldırdı.
Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Google'e girip arama yapanlar dikkat çeken bir sonuçla karşılaştı. Google'ın Ekrem İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını arama sonuçlarından kaldırdığı görüldü. İmamoğlu'nun isminin yanında "iş insanı" ve "eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" notu kaldı.
Son Dakika › Güncel › Ekrem İmamoğlu'nun unvanı Google'da kaldırıldı - Son Dakika
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