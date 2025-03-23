Ekrem İmamoğlu'nun unvanı Google'da kaldırıldı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun unvanı Google'da kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu\'nun unvanı Google\'da kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının Google dikkat çeken bir harekete imza attı. Google'da İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanı arama sonuçlarından kaldırıldı.

23.03.2025 20:00
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Google, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından , "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını arama sonuçlarından kaldırdı.

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

GOOGLE, "İBB BAŞKANI" UNVANINI KALDIRDI

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Google'e girip arama yapanlar dikkat çeken bir sonuçla karşılaştı. Google'ın Ekrem İmamoğlu'nun isminin yanında yer alan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanını arama sonuçlarından kaldırdığı görüldü. İmamoğlu'nun isminin yanında "iş insanı" ve "eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" notu kaldı.

Ekrem İmamoğlu'nun unvanı Google'de kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Google, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun unvanı Google'da kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • selami inel:
    Her şey önceden yazılmış şimdi oynanıyor ve Türkiye bunu izliyor malesef 77 117 Yanıtla
    9632584444:
    aç gözünü gözüne soktuğum 16 3
  • Alper Elma:
    selo'şuna kavuşmuştur Silivri'de, nede olsa sürekli slm yolluyorlar artık yorulmadan 20 sene birbirlerine yoldaşlık ederler,ikiside içerde son nefesini versin 126 59 Yanıtla
    Kenann Sırmal:
    Sen nasıl bir yaratıksın, size sıra gelmeyecekmi saniyorsunuz 6 26
    murat bilgin:
    Trol maaşın kesilecek diye kuduruyorsun az kaldı sizde ıssız kalicaksiniz 10 15
  • 6490203:
    e normal değil mi kaldırılması adam cumhurbaşkanı olacak 59 106 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    GOOGLE DA BİLİYİR BUNUN BELEDİYE BAŞKANLİGİNİ BİLE BECEREMİGİNİ.. 106 35 Yanıtla
    Tolga Arslanoğlu:
    bu yaşında senin yazmayı bilmediğin gibi değil mi? 9 17
  • Mert Mertçe:
    Bu nasıl bir seçmen kafası hala hırsızlık yapılmış birini bu kadar savunuyorlar yapmadı diyenler iftira diyenler yapmişsa onun gunahlari ve vebali sizinde boynunuzda olsun kabul ediyormusunu. 96 26 Yanıtla
    Kamil Toygar :
    evet akp lilerin 23 yıldır çala çala bitiremediklerinde yolsuzluklarda sesiniz çıkmıyordu o zaman siz neden desteklediniz beşli çete diye aynı firmalara verilen ihaleler, uçakla altın kaçıranlar, man adası davası, Panama belgeleri, gökçek ailesinin Ankarayı soyması bunları da izledik o zaman neden sesiniz çıkmadıda hala destekliyorsun 4 15
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun unvanı Google'da kaldırıldı - Son Dakika
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