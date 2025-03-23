Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheli Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

23.03.2025 15:50
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken 48 şüpheliyle birlikte Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

ADALET SARAYI'NDAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk" ve "terör" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmalarına karar verilen 48 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

3 MİNİBÜSLE SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi taşıyan 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkış yaptıktan sonra Silivri Cezaevi'ne ulaştı.

İMAMOĞLU'NDAN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karar sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

"BU KARA LEKEYİ EL BİRLİĞİYLE SÖKÜP ATACAĞIZ"

Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.

"DİMDİK AYAKTAYIM, ASLA EĞİLMEYECEĞİM"

86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…

ÖZEL'DEN İLK DEĞERLENDİRME

CHP lideri Özgür Özel ise karara ilişkin, "Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üç kez seçtiği Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı. Oradan tutuklama talebi reddedildi. Adli kontrol dahi yok. Ama İmamoğlu Suç Örgütü diye tabir ettikleri dosyadan tutuklama verildi.

"HIZLA İTİRAZ YAPILACAK"

Kayyum atanmasının ortadan kalkması bakımından önemlidir. Ancak başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazladır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara dökülen insanların bu sevgisi boşuna değildir. İBB Başkanı sıfatıyla olacak belediye meclisinden biri seçilecek. Ekrem başkan suçsuzluğu ispat edilene ya da serbest bırakılana kadar bu vekalet görevi sürdürülecek."

Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi\'ne götürüldü

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (68)

  • Yaban gülü:
    selo'ya selam söyle Eko 323 202 Yanıtla
    Orhan Bolat:
    Bakalım kim kime söyler ama selo da senden daha adam gibi adamdır. Ekoyu cumhurbaşkanı olarak göreceksin yabanın dikeni 0 0
    Kzk :
    Selo başka yerde, orda ümit özdağ var 0 0
  • xpwzxtzxjq:
    bir daha görmemek üzere. kalsın orda. 313 203 Yanıtla
    Orhan Bolat:
    Bu sefer cumhurbaşkanı olarak göreceksin 0 0
  • Mehmet Yavuz:
    HERŞEY ÇOK GÜZEL OLMAYA ŞİMDİ BAŞLADI 333 176 Yanıtla
    Ali Yanik:
    Niye biri evdekinimi kaçırdı 0 0
  • Murat Zor:
    silkele dedin silkelediler eko. ULA AKP LİLERE KOYUN DİYONUZ AMA SİZ CHP LİLER NEYSEE DEMİCEM. PARTİ BAŞKANINI CB ADAYI YAPAMAYACAK KADAR ÇAPSIZ, CB ADAYINIZI PARTİ BAŞKANI YAPAMAYACAK KADAR DA ROTASIZ SINIZ. DAHA SEÇĞME 3 YIL VAR ÖZGÜR HALÂ CB ADAYI SEÇİMİ DİYO. SEÇİM DİYO AMA TEK ADAY VAR İKÜNCİ ADAY YASAK. BU MİLLET SİZE DÖTÜYLE GÜLÜYOOOO. Ha bide orda toplanan zırlayanlar ı götüp millet arkamda zannediyo bu ülkede 86 milyon yaşıyo özgür. devlet yarına bırakır yanına bırakmaz özgür. 270 158 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    Koyunun a babaları kula kulluk eden zavallisiniz 0 0
    Love Lines:
    Devran dönünce sizin de yanınıza kalmayacak az kaldı korkun korkmaya devam edin 0 0
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