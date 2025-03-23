Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi\'ne götürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken 48 şüpheliyle birlikte Silivri Cezaevi'ne götürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk" ve "terör" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmalarına karar verilen 48 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.
'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi taşıyan 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkış yaptıktan sonra Silivri Cezaevi'ne ulaştı.
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karar sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!
Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.
86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…
CHP lideri Özgür Özel ise karara ilişkin, "Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üç kez seçtiği Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı. Oradan tutuklama talebi reddedildi. Adli kontrol dahi yok. Ama İmamoğlu Suç Örgütü diye tabir ettikleri dosyadan tutuklama verildi.
Kayyum atanmasının ortadan kalkması bakımından önemlidir. Ancak başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazladır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara dökülen insanların bu sevgisi boşuna değildir. İBB Başkanı sıfatıyla olacak belediye meclisinden biri seçilecek. Ekrem başkan suçsuzluğu ispat edilene ya da serbest bırakılana kadar bu vekalet görevi sürdürülecek."
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