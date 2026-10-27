El Halil'de İsrail baskınlarından cuma gününden bu yana 488 Filistinli aile etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

El Halil'de İsrail baskınlarından cuma gününden bu yana 488 Filistinli aile etkilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
El Halil\'de İsrail baskınlarından cuma gününden bu yana 488 Filistinli aile etkilendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun cuma gününden bu yana El Halil'de düzenlediği saldırı ve baskınlardan 488 Filistinli aile etkilendi. El Halil Belediyesi, Deir Baha ve El-Celda'da yaklaşık 3.171 kişinin evlerinden zorla çıkarıldığını, yüzlerce sakinin mahsur kaldığını duyurdu.

RAMALLAH, 27 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun cuma gününden bu yana Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlediği saldırı ve baskınlardan toplam 488 Filistinli aile etkilendi.

El Halil Belediyesi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin özellikle Deir Baha ve El-Celda bölgelerinde yaklaşık 3.171 kişiyi evlerinden zorla çıkardığı, komşu mahallelerdeki yüzlerce sakinin ise evlerinde mahsur kaldığı ve bölgeden ayrılmalarının engellendiği belirtildi.

El Halil Vali Yardımcısı Rafik el-Cebari, İsrail saldırılarının sürmesiyle birlikte kentte "son derece sert ve zorlu" koşulların yaşandığını, ev baskınları, gözaltılar ve sorgulamaların devam ettiğini söyledi.

El-Cebari, İsrail güçlerinin bölge sakinlerini evlerinden ve mülklerinden zorla çıkardığını, altyapıda yaygın ve sistematik yıkıma yol açtığını belirterek durumun tehlikeli bir boyut kazandığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
İsrail OrdusuPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:06:19. #7.12#
SON DAKİKA: El Halil'de İsrail baskınlarından cuma gününden bu yana 488 Filistinli aile etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei