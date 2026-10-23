El-Halil\'de saldırıda 5 İsrailli yaralandı, İsrail ordusu 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentinde İsraillilere saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, El-Halil'de meydana gelen olayda 5 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yaralı 5 kişiden 2'sinin durumunun kritik olduğu ve hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

İsrail ordusu da askerlere saldırı düzenleyen 2 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail merkezli Kanal 14 televizyonu ise Filistinlilerin bölgeye İsrail plakalı bir araçla geldiğini ve olayın geçici bir kontrol noktasında gerçekleştiğini ileri sürdü.

Gelişmenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçim kampanyası kapsamında Batı Kudüs'teki bir pazar yerine yapacağı ziyareti iptal etti.