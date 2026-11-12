Elazığ Baskil\'de Kızılay\'ın kan bağışı aracına öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi ekipleri, kan stoklarının artırılması ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında Baskil Meslek Yüksekokulu önünde mobil kan bağışı aracını konuşlandırdı.

Araca gelen bağışçılar, sağlık kontrollerinin ardından kan verdi.

Türk Kızılay Baskil Koordinatörü Ramazan Kaplan, kampanyaya kurum ve kuruluşların çalışanlarının, öğrencilerin ve vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaplan, belirli aralıklarla bağış kampanyaları düzenleyeceklerini kaydetti.

Kaplan, bağışta bulunan vatandaşlara ve personele teşekkür etti.