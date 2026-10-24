Elazığ Valiliğinin İpek Yolu projesinin 9. programına bugüne dek 600 öğrenci katıldı - Son Dakika
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Elazığ Valiliğinin İpek Yolu projesinin 9. programına bugüne dek 600 öğrenci katıldı

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Elazığ Valiliğinin İpek Yolu projesinin 9. programına bugüne dek 600 öğrenci katıldı
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Elazığ Valiliğinin yürüttüğü 'İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif' projesinin 3'üncü dönem 9'uncu programı gerçekleştirildi. Ortaöğretim öğrencilerini eğitim, kültür, sanat ve sporla desteklemeyi amaçlayan projeye bugüne dek 600 öğrenci dahil oldu.

Elazığ Valiliği tarafından yürütülen "İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif" projesinin 3'üncü dönem 9'uncu programı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin ana koordinatörlüğünde, paydaş kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projeyle ortaöğretim çağındaki öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerinin eğitim, kültür, sanat ve spor aktiviteleriyle desteklenmesi hedefleniyor.

Tarihi İpek Yolu'nun mirasıyla harmanlanan bu çalışmalar sayesinde milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgili ve erdemli nesillerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, yaptığı açıklamada, proje kapsamında il merkezi ve ilçelerden gelen öğrencileri misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Vali Numan Hatipoğlu önderliğinde başlatılan projenin verimli geçmesi temennisinde bulunan Ateş, "Bugün burada öğrencilerimiz hem bir arada kaynaşmak hem de milli ve manevi değerlerine olan bağlarını güçlendirmek amacıyla eğlenerek ve öğrenerek iki gün geçirecekler." dedi.

Proje koordinatörü Bekir Erol ise 3 yıldır sürdürdükleri projenin 9'uncu programını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Erol, projeye şu ana kadar 600 öğrencinin dahil olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kurduğu stantlarda görevliler, öğrencileri kurumların faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA
Kültür Sanatİpek YoluElazığEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Valiliğinin İpek Yolu projesinin 9. programına bugüne dek 600 öğrenci katıldı - Son Dakika
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