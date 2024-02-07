Elazığ ve Konya\'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 2 suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen "KAFES-37" Operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi. Elazığ'da 35, Konya'da 7 olmak üzere toplamda 42 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: 2 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

2 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen "KAFES-37" Operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.

42 ÖRGÜT ÜYESİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elazığ'daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya'daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.

"HEPSİ BİR BİR KAFESE GİRECEK"

Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Hepsi Bir Bir Kafese Girecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde;

Elazığ'da:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme,

Tehdit ve Hakaret eylemlerini gerçekleştirdikleri,

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarını işledikleri,

Konya'da:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama,

Yağma ve Silahla Tehdit faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri,

İllegal Kumar Oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi.

"ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."