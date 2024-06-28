EPDK'den yapılan açıklamada "Elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artış yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Elektriğe yüzde 38 zam! İşte yeni tarifenin geçerli olacağı tarih - Son Dakika
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