Elektriğe yüzde 38 zam! İşte yeni tarifenin geçerli olacağı tarih

Zaten Belliydi:

Enflasyon düşmeye başladı ??

260 7 Yanıtla

ferhat eser: kardeşim beğenmiyorsanız sudiarabistana Qatara gidin oralarda rahat edersiniz işiniz gücünüz eleştirmek yaptığınız tek şey bu tamam zam iyi birşey değil ama bukadar eleştiride yeter az gezin az dolaşın cafe cafe 20 158

Naz Tuscu: neme lazım birde çıksa enflasyon düşüyor ken böyle ise 71 2