Elektriğe yüzde 38 zam! İşte yeni tarifenin geçerli olacağı tarih - Son Dakika
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Elektriğe yüzde 38 zam! İşte yeni tarifenin geçerli olacağı tarih

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

28.06.2024 13:13  Güncelleme: 13:52
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EPDK'den yapılan açıklamada "Elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artış yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

"ENERJİ TÜKETİM MALİYETLERİNDE YAŞANAN ARTIŞ NEDENİYLE"

Yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.

Elektriğe yüzde 38 zam! İşte yeni tarifenin geçerli olacağı tarih

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Zam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektriğe yüzde 38 zam! İşte yeni tarifenin geçerli olacağı tarih - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (102)

  • Zaten Belliydi: Enflasyon düşmeye başladı ?? 260 7 Yanıtla
    ferhat eser: kardeşim beğenmiyorsanız sudiarabistana Qatara gidin oralarda rahat edersiniz işiniz gücünüz eleştirmek yaptığınız tek şey bu tamam zam iyi birşey değil ama bukadar eleştiride yeter az gezin az dolaşın cafe cafe 20 158 Naz Tuscu: neme lazım birde çıksa enflasyon düşüyor ken böyle ise 71 2 Kefeni Cepli: "enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış" ne demek acaba, mesela baraja gelen su artık nehir yatağından kendi kendine değilde, kamyonlarla mı geliyor baraj gövdesine veya üretilen elektrik kablo ile değilde artık başka bir şekilde mi geliyor bizlere ??? 39 3
  • Osman A: Diyecek söz bulamıyorum.Allah bildiği gibi yapsın bunları.Yeni zam bahanesi hazır. 216 3 Yanıtla
    Selim Kayisi: Asgari ücretin artışı enflasyon yapar diyenlere gelsin bu haber. 36 1
  • Oğuzcan Çiçek: padişahım çok yaşa 188 5 Yanıtla
  • bilal karaoğlu: asgari ücrete zam yok ama 170 5 Yanıtla
    Mert kursun : Bunlarda memur emekli asgari ucret zaminin eseri halada zam diyorsunuz geri donusu olmayacakmi sandiniz 2 1
  • Sabri İnce: Asgari üçrete zam enflasyonu artırır ise bu zam neyin nesi ? 149 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Elektriğe yüzde 38 zam! İşte yeni tarifenin geçerli olacağı tarih - Son Dakika
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