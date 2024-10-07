Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak - Son Dakika
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Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik ve doğalgaza üç ay zam yapılmayacak" dedi.

07.10.2024 17:13
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Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2026 yılında Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi 20 milyon metreküp güne çıkaracağız" dedi. Bakan Bayraktar ayrıca elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin vatandaşı rahatlatan bir açıklamada bulundu.

"Yıl başına kadar elektrik ve doğalgaza zam yok" ifadelerini kullanan Bayraktar, "Elektrik ve doğalgaz destekleri 2025'te yeniden belirlenecek" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKTE YENİ DESTEK MODELİ

Bayraktar, İran'ın enerji tesislerinin vurulması durumunda ne olacağı sorusuna, "Doğal gaz hatlarına saldırı olursa arz güvenliğinde sorun olabilir" cevabını verdi. "Elektrikte yeni destek modeli geliyor. Tüketimi yüksek olana destek az olacak." mesajını veren Bakan Bayraktar, 'İsrail'e uçak yakıtı gönderildiği' iddialarını da yalanladı.

GÜNLÜK ELEKTRİK ÜRETİM VE TÜKETİM VERİLERİ

AA'nın aktardığına göre Türkiye'de dün günlük bazda 765 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 816 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 890 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 462 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 765 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 816 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,5 ile doğal gaz ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 273 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 130 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Güncel Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak - Son Dakika

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