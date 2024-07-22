Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı büyük kesinti karşısında alaycı davrandı. Eski bir tweet'iyle Microsoft'u eleştiren Musk, kullanıcılardan çeşitli tepkiler aldı. Bu olay, dünya çapında yaşanan ve birçok sektörü etkileyen geniş çaplı bir teknoloji arızasının ardından geldi. Milyonlarca kullanıcı, bilgisayarlarında "Mavi Ekran Hatası" ile karşıla
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22.07.2024 21:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi - Son Dakika
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