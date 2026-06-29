Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi - Son Dakika
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Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi

Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
29.06.2026 07:14
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AK Parti'nin Sakarya kampında milletvekilleri, dar gelirli vatandaşlar ile emeklilerin maaşlarının artırılması talebini gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre ekonomi yönetimi, maaş artışlarının bütçe açığını büyütebileceği gerekçesiyle bu taleplere sıcak bakmıyor. Kampta ayrıca "Terörsüz Türkiye" süreci, gündüz kuşağı programları, sosyal medya düzenlemeleri ve hobi bahçeleri de ele alındı.

AK Parti'nin Sakarya'da düzenlediği istişare kampında milletvekilleri, ekonomi başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Toplantılarda özellikle dar gelirli vatandaşların ve emeklilerin ekonomik durumuna ilişkin talepler ön plana çıktı.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ARTIŞ TALEBİ

Edinilen bilgilere göre milletvekilleri, emekli maaşlarının artırılması ve üreticilere verilen desteklerin güçlendirilmesi yönündeki beklentileri dile getirdi.

Ancak ekonomi yönetiminin, maaşlarda yapılacak iyileştirmelerin bütçe açığını artırabileceği gerekçesiyle bu taleplere olumsuz yaklaştığı öğrenildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" İÇİN YASA HAZIRLIĞI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre toplantıda "Terörsüz Türkiye" süreci de ele alındı. Sürece genel olarak güçlü destek verilirken, sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

TBMM tatile girmeden önce konuya ilişkin bir yasa teklifinin Meclis'e sunulmasına yönelik beklentinin yüksek olduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yönde talimat verdiği ifade edildi. AK Parti'nin 12-13 maddelik bir kanun teklifi üzerinde çalıştığı ve düzenlemenin temmuz ayında olgunlaşabileceği kaydedildi.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI VE SOSYAL MEDYA GÜNDEMDE

Kampta gündüz kuşağı televizyon programları da masaya yatırıldı. Aile yapısını zedelediği ve ahlak sınırlarını zorladığı belirtilen programların kaldırılması yönünde yoğun talep dile getirildi.

Ayrıca sosyal medyada kin ve nefreti teşvik eden paylaşımlara yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanması önerileri de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

HOBİ BAHÇELERİ İÇİN YIKIM MESAJI

Toplantıda hobi bahçeleri konusu da ele alındı. Büyükşehirlerin çevresindeki orman ve tarım arazilerine yapılan yapılaşmaya izin verilmeyeceği belirtilirken, AK Parti yönetiminin bu yapıların yıkılacağı yönünde değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.

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Son Dakika Güncel Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • RECEP ARGIN RECEP ARGIN:
    haber başlığı ne iç açıklama ney zam yok yazıyor açıklamada bütçeden ötürü ?? 0 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Demek ki seçim geldi geliyor eli kulağında 0 0 Yanıtla
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