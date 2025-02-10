Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak - Son Dakika
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Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

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2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için emeklilere uygulanacak zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Yapılan zam, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflerken, zam farkı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı da belli oldu.

10.02.2025 17:06
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Milyonlarca emeklinin 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde alacağı zam oranı, son 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 15,75 olarak belirlendi. Söz konusu oran çerçevesinde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye artış gösterdi.

HESAPLARA NE ZAMAN YATACAĞI BELLİ OLDU

Yapılan zam emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflerken, zam farkı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı da belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak fark ödemesinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz."

İşte yapılan o paylaşım;

Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Güncel, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Uğur Kbd:
    İlk seçimde emekliler gerekeni yapacak bundan emin olun 2028 yanan bı ampul kalmayacak 168 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dalga Geçin Bakalım Nereye Kadar Kaç Emeklinin Ahını Aldınız Yanına Kalmaz 107 26 Yanıtla
  • Çelikk:
    Harca Harca Bitmez Teşekkür ederiz bizde bunu Bekliyorduk 84 25 Yanıtla
  • Çelikk:
    Zengi Oldu Emekliler Vay Beee 84 19 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    birde reklam yapmışlar:)) vallahi helal olsun size 68 16 Yanıtla
  • Ferit Sever:
    en lüküs lokantada yemek yer emekliler zam farklarıyla artıkkk 62 14 Yanıtla
  • Hacı Yıldırım:
    sadaka dağıtıyor sanki, yazıya bak 61 1 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    of of ne büyük para 2 aydan ber geçti geçecek derken geçti geçtide birde bekleme süresi vardı büyük para ya neyseki o günde geldi bankaya giderken büyük bir valiz alın anca sığar ondan sonra gel keyfim gel harca harca bitmez market kasap alışveriş derken gelsin torunlar dağıt büyük para bitmez 47 11 Yanıtla
  • Edirne22y:
    oyum sonuna kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük başkomutanı Erdoğana 10 43 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Bekliyoruz... 41 7 Yanıtla
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