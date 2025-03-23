Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak yarın hesaplara yatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak yarın hesaplara yatacak

Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak yarın hesaplara yatacak

SGK Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı. Emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi yarın (24 Mart) hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik kanun çalışmaları yasalaşınca 1000 lira fark ödemeleri gerçekleştirilecek.

23.03.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı. Emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi yarın (24 Mart) hesaplara yatırılmaya başlanacak. 1000 lira fark tutarı ödemesi, bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik Meclis'te devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödenecek.

FARK ÖDEMESİ SONRA YATIRILACAK

SGK'dan yapılan açıklamada, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ ŞÖYLE:

SSK (4a) Kapsamında Emekli Aylığı Alanlar İçin:

-17, 18, 19 Mart'ta maaş alanlara 24 Mart Pazartesi

-20, 21, 22 Mart'ta maaş alanlara 25 Mart Salı

-23, 24, 25, 26 Mart'ta maaş alanlara 26 Mart Çarşamba

Bağ-Kur (4b) Emeklileri İçin:

- 27 Mart Perşembe

Emekli Sandığı (4c) Kapsamında Aylık Alanlar İçin:

-Nisan dönemi maaşlarıyla birlikte 28 Mart Cuma

Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak yarın hesaplara yatacak

Bayram İkramiyesi, Ramazan Bayramı, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak yarın hesaplara yatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Diyego Can:
    hani 4 bin TL olmuştu Erdoğan halka resmen ceza veriyor Allah seni bir daha Cumhurbaşkanı olarak göstermesin millete... 278 105 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    1000 lira daha veremediniz mi ? Günlerdir dünyanın zararını verdiniz ülkeye! Alın o 3000’i de cebinize koyun! Emeklinin size sadakası olsun!!! 216 58 Yanıtla
  • poyraz can:
    haahaaha aç kalın olum aç. desteklediğiniz insanlar koltuk davasına düşüp sizi unuttu. filler tepişti karıncalar ezildi. 170 41 Yanıtla
  • Osman A:
    4 bin lira Mecliste kanunlaşmadığı için,şimdilik 3 bin yatacak.Bin lirada meclisten geçince yatar. 98 64 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    neden bin TL'yi kim çaldı ozaman,akp 77 57 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    Hani 4 bin di 64 29 Yanıtla
  • Seyfi Başcıl:
    Hani 4tü? 54 26 Yanıtla
  • nesha512:
    Ne oldu 4 bin?? 53 27 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    4 bin 3 bine mi düştü 47 28 Yanıtla
  • Yunus:
    4 bin değil miydi 45 27 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

13:01 İstanbul’daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu’na soğuk duş İstanbul'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş
12:26 Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu’ndan ilk açıklama Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:57 Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı
10:04 Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
09:01 İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
09:54 Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:30 Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 14:38:14. #7.12#
SON DAKİKA: Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak yarın hesaplara yatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement