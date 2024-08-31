Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle konser düzenlendi. Konsere iş, sanat, siyaset ve bürokrasiden çok sayıda davetli katıldı. Konsere Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı.
Erdoğan çifti, konserin yapıldığı alana el ele tutuşarak geldi. Emine Erdoğan'ın 30 Ağustos için seçtiği kıyafet, şıklığıyla çok beğenildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine katıldı - Son Dakika
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