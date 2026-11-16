Endonezya lideri Subianto, yangınlar nedeniyle Malezya ve Singapur'dan özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Endonezya lideri Subianto, yangınlar nedeniyle Malezya ve Singapur'dan özür diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, yaklaşık dört ay süren orman yangınlarının dumanı nedeniyle Malezya ve Singapur'dan özür diledi. Polis, yangınlarla bağlantılı şüphelenilen 104 şirket hakkında soruşturma yürütüyor; hükümet yeni bir kurum kurmaya hazırlanıyor.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ülkesinde aylarca süren orman yangınlarının Malezya ve Singapur'u olumsuz etkilemesi nedeniyle bu ülkelerden özür diledi.

Antara ajansının haberine göre, Subianto, Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) marjında ülkesindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Subianto, yaklaşık dört ay süren orman ve arazi yangınlarının yol açtığı dumanın Malezya ve Singapur'u olumsuz etkilemesi nedeniyle bu ülkelerden Endonezya hükümeti ve halkı adına özür diledi.

Polisin, yangınlarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 104 şirket hakkında soruşturma yürüttüğünü kaydeden Subianto, hükümetin yangınlarla mücadele kapsamında yeni bir kurumu hayata geçirmeye hazırlandığını da aktardı.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 60'tan fazla uçak ve 50 binden fazla personel mücadele etti.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken, yağışları azaltan El Nino hava olayı, koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 200 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülkeye maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA
Orman YangınlarıEndonezyaSingapurPolitikaEkonomiHükümetMalezyaGüncelPolisÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı Sağanak, kar ve fırtına kapıda Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
10:55
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:12
Paris Uzan profiline iki kelime yazdı: Cem Uzan’ın kızı nedenini açıklamadı
Paris Uzan profiline iki kelime yazdı: Cem Uzan'ın kızı nedenini açıklamadı
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 11:05:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Endonezya lideri Subianto, yangınlar nedeniyle Malezya ve Singapur'dan özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android