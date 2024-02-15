Enerji Bakanı: Erzincan\'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor

Erzincan İliç'te altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi bulmak için çalışmalar, 1708 kişiyle sürüyor. Maden sahasındaki heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor.
İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar alandaki son durumu aktardı.
Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar şu açıklamalarda bulundu; "Burası halen çalışan bir yapı, heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde arama faaliyeti yürütüyoruz. Bu maalesef biraz zaman alıyor. Çok büyük bir toprak kütlesinden bahsediyoruz. Yaklaşık 10 milyon metreküplük bir toprak kütlesi. Elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Böyle bir büyüklükle karşı karşıyayız. Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanarak bu faaliyeti yürütmeye gayret ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bir netice almayı ve kardeşlerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Dün İçişleri Bakanımızla beraber aileleri ziyaret ettik ve onları bilgilendirdik.
Bütün ilgili kurumlarımız, başta Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşlerimiz yoğun bir şekilde burada çalışmalarını yaptılar. Bütün planlamalarımızda herhangi bir halk sağlığına, çevreye, buradaki Fırat havzasına zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirler aldık. Üniversitelerden, çok farklı disiplinlerden hocalarımız burada. Onlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz.
İşin hukuki boyutuna çok yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz. Bizi buraya getiren kök sebeplerin ne olduğuyla alakalı da araştırmalarımız, burada görevlendirdiğimiz müfettişlerimizin çalışmaları sürdürüyor. Nerede eksik veya yanlış yapıldı onları da ortaya çıkaracağız. Bu konuyla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkıp hesap vermesini de temin edeceğiz. Bundan milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Özellikle buradaki işletmeci şirketin yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bu tabii işin beraberinde bakmamız gereken bir konudur. Bu konuya da şu önümüzdeki arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağız."
Aralıksız süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında AFAD ekipleri tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla 'sondalama' yöntemi kullanarak toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor. Hava karardığında bölgeye yerleştirilen aydınlatma kuleleriyle toprak kaymasının olduğu saha yeniden aydınlatılıyor.
Öte yandan; maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı. Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Enerji Bakanı: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor - Son Dakika
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