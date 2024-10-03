Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu - Son Dakika
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Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamalarda enflasyonun eylül ayında 40'lı rakamlara ineceğini ifade etmişti.

03.10.2024 09:58  Güncelleme: 10:10
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'ya geriledi. Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'İN DEDİĞİ GİBİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Piyasanın enflasyon beklentilerini baz alırsak eylül ayında enflasyon 40'lı rakamlara inecek. Yılı dediğim gibi bizim öngörümüz yüzde 41,5'la kapatmak. Gelecek sene de enflasyonu dediğim gibi yüzde 20'nin altına çekmek, bir sonraki yılda yüzde 10'unun altına çekmek gibi bir hedefimiz var. Şu anda hedeflerimiz çerçevesinde gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 63,47 oldu. Merkez Bankası, politika faizini eylül ayında yüzde 50'de sabit tutmuştu. Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 artmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye gerilemişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması bekleniyordu. Yıllık enflasyonun da yüzde 48,3 seviyesine inmesi öngörülüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42-43 civarında şekilleniyor.

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu eylül ayında aylık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18'e geriledi. İTO'ya göre en yüksek fiyat artışları eğitim kalemlerinde gerçekleşti.

Türk-İş, mutfak enflasyonunun eylül ayında hızlandığını açıkladı. Verilere göre dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,90 arttı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 48,72 olarak gerçekleşti. Eylül ayında açlık sınırı 19 bin 271 liradan 19 bin 830 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 liradan 64 bin 595 liraya çıktı.

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Şimşek, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Necati Sarıdağ:
    Tamam sizin dediğiniz gibi olsun. Seçimde de bizim dediğimiz olacak 149 8 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    tamam usta inandik 135 5 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    Günahlarımı tüik hesaplasın ölünce 115 2 Yanıtla
  • Murat denizli:
    yahu enflasyon yuzde 200 kafadakiler ve tüik de %500 mal 80 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu tuik enflasyonu gerçek enflasyon değilki 77 3 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kadirde inanmıyor artık bu rakamlara ekepe sayesinde ülkenin bangladeşe döndüğünü herkes biliyor 61 7 Yanıtla
  • Trabzon:
    biz paradan niye sıfır atmıştık....döndük o günlere 64 2 Yanıtla
  • Fırat Tezman:
    Allah dan düşürüyorlardı enflasyonu temmuz dan itibaren.ah bir de artacak deselerdi niceydi halimiz ?! 48 0 Yanıtla
  • Volkan Ceylan:
    Karar verin 2.47 mi 2.97 mi ?????? 42 2 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    yukarıdan yazılı talimat gitti tüik açıkladı bu kadar basit 42 1 Yanıtla
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