Erdoğan\'dan maden faciasıyla ilgili açıklama: Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacak

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler'deki maden sahasında, salı günü saat 14.28'de Eski Değirmen mevkiinde heyelan yaşandı. Maden ocağı sahasındaki 200 metre yüksekliğindeki biriktirilmiş toprak kaydı. 10 milyon metreküp olduğu hesaplanan kütlenin yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği tespit edildi.
Koca bir dağın çöktüğü olayda toprak altında kalan 9 madenciyi kurtarmak için bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşabilmek için çalışmalar aralıksız sürürken arama kurtarma ekipleri çalışmalarına gündüz olduğu gibi günün ilerleyen saatlerinde de devam ediyor.
Maden faciasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan kişilerin sayısı 8'e yükselirken, Mısır'daki temaslarını tamamlayarak yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin konuyla ilgili sorularına da yanıt verdi.
"Erzincan'da meydana gelen madendeki göçükle alakalı daha ilk andan itibaren çok yoğun çalışmalar başlatıldı. Hala devam ediyor. Adli soruşturmaları da devam ediyor. Tüm bunlara genel olarak bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada da maalesef böylesine büyük boyutta bir heyelan yaşandı. 600 civarında madencinin çalıştığı bu yerde 9 vatandaşımız maalesef şu anda toprak altında. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk andan itibaren valimiz bölgedeydi. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya bizzat AFAD'la birlikte olaya müdahil oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bizimle beraberdi.
Yurda dönmesinin olay yerine geçmesinin faydalı olacağını düşündük ve onu da hızlıca bölgeye gönderdik. Bugün itibarıyla İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olayları yakından takip ediyorlar, çalışmaların koordinesini üstlenmiş durumdalar. Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da konuyla ilgili bir açıklama yaparak "İşin hukuki boyutuna çok yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz. Bizi buraya getiren kök sebeplerin ne olduğuyla alakalı da araştırmalarımız, burada görevlendirdiğimiz müfettişlerimizin çalışmaları sürdürüyor. Nerede eksik veya yanlış yapıldı onları da ortaya çıkaracağız. Bu konuyla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkıp hesap vermesini de temin edeceğiz. Bundan milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Burada özellikle buradaki işletmeci şirketin yönetim düzeyinde özellikle bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bu tabii işin beraberinde bakmamız gereken bir konudur. Bu konuya da şu önümüzdeki arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağız" dedi.
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Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
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