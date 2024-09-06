Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Türk aktivistin Batı Şeria\'da öldürülmesine tepki

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İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivisti öldürmesine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyorum. Türkiye olarak, İsrail'in bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRK AKTİVİST, BATI ŞERİA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail güçleri, Türk asıllı ABD vatandaşı Ezgi Eygi'ye Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride gerçek mermi ile saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı. Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSRAİL'İN BARBARCA MÜDAHALESİNİ LANETLİYORUM

Hain saldırıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan şunları söyledi: "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"İSRAİL'İN HESAP VERMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir" denildi .

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: VAHŞİCE SALDIRI

Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirilen sivil ve barışçıl bir eyleme yapılan vahşice saldırı sırasında hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyor, bu hain saldırıyı lanetliyorum. Uzun yıllardır soykırımcı politika ve saldırılarla on binlerce masumu katleden İsrail'in, uluslararası mahkemeler önünde, işlediği tüm suçlarınhesabını vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BU ZULÜM VE BARBARLIĞIN ZİRVESİDİR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde: "Bugün, Filistin'in Nablus kentinde, siyonist İsrail'in işgal güçleri tarafından sivillere gerçek mermilerle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı bir aktivist olan Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rachel Corrie'nin katlinin üzerinden 21 yıl geçti ancak İsrail devlet terörü, geride kalan sürede dünyanın suskunluğundan aldığı cesaretle bugün tıpkı Rachel'i katlettiği gibi Ayşenur'u da katletti.

Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz. Bu barbarlık da gösteriyor ki tüm dünya siyonist İsrail'in tehdit ve tehlikesine karşı yekvücut olmak durumundadır. Netanyahu ve çetesi için sivil, genç, çocuk ayrımı yoktur, Filistinli ya da başka bir milletten olmanızın da önemi yoktur. Bunlar için kendileri ve öldürülebilir diğer insanlar vardır. Dünya bu vahşeti bir an önce durdurmak ve bu katillerin işledikleri insanlık suçlarını en ağır şekilde cezalandırmak zorundadır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu sözlerle tepkisini gösterdi: "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi'ye Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti insanlığa karşı işlediği tüm suçların bedelini er ya da geç ödeyecektir.

EZGİ EYGİ KİMDİR?

Ezgi Eygi, 1998 Antalya doğumlu olup Filistinli çiftçileri koruma kampanyası kapsamında Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu. Eygi, Filistin'de İsrail güçleri tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu. 2003 yılında Rachel Corrie ve 2004 yılında da Tom Hurndall Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülmüştü.