Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivisti gerçek mermiyle başından vurarak öldürmesine sert tepki gösterdi. Erdoğan, "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyorum. Türkiye olarak, İsrail'in bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

06.09.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivisti öldürmesine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyorum. Türkiye olarak, İsrail'in bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRK AKTİVİST, BATI ŞERİA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail güçleri, Türk asıllı ABD vatandaşı Ezgi Eygi'ye Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride gerçek mermi ile saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı. Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSRAİL'İN BARBARCA MÜDAHALESİNİ LANETLİYORUM

Hain saldırıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan şunları söyledi: "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"İSRAİL'İN HESAP VERMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir" denildi .

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: VAHŞİCE SALDIRI

Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirilen sivil ve barışçıl bir eyleme yapılan vahşice saldırı sırasında hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyor, bu hain saldırıyı lanetliyorum. Uzun yıllardır soykırımcı politika ve saldırılarla on binlerce masumu katleden İsrail'in, uluslararası mahkemeler önünde, işlediği tüm suçlarınhesabını vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BU ZULÜM VE BARBARLIĞIN ZİRVESİDİR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde: "Bugün, Filistin'in Nablus kentinde, siyonist İsrail'in işgal güçleri tarafından sivillere gerçek mermilerle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı bir aktivist olan Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rachel Corrie'nin katlinin üzerinden 21 yıl geçti ancak İsrail devlet terörü, geride kalan sürede dünyanın suskunluğundan aldığı cesaretle bugün tıpkı Rachel'i katlettiği gibi Ayşenur'u da katletti.

Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz. Bu barbarlık da gösteriyor ki tüm dünya siyonist İsrail'in tehdit ve tehlikesine karşı yekvücut olmak durumundadır. Netanyahu ve çetesi için sivil, genç, çocuk ayrımı yoktur, Filistinli ya da başka bir milletten olmanızın da önemi yoktur. Bunlar için kendileri ve öldürülebilir diğer insanlar vardır. Dünya bu vahşeti bir an önce durdurmak ve bu katillerin işledikleri insanlık suçlarını en ağır şekilde cezalandırmak zorundadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu sözlerle tepkisini gösterdi: "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi'ye Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti insanlığa karşı işlediği tüm suçların bedelini er ya da geç ödeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

EZGİ EYGİ KİMDİR?

Ezgi Eygi, 1998 Antalya doğumlu olup Filistinli çiftçileri koruma kampanyası kapsamında Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu. Eygi, Filistin'de İsrail güçleri tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu. 2003 yılında Rachel Corrie ve 2004 yılında da Tom Hurndall Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Türk aktivistin Batı Şeria\'da öldürülmesine tepki

Batı Şeria, Politika, Türkiye, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Okan: top tüfek bisey yokmu reis ben evden kınadım sen saraydan ne anladik 198 14 Yanıtla
  • Doğukan Balamut: Lanetlemek yetiyor mu artık karşılık vermek gerek mez mi pardon türk öldürüldü yazıyordu doğru bi suriyeli değil 124 32 Yanıtla
    Ömer Özen: he vercen karşilıği sonrası 1 0 Mevlut Emre: 2 deprem oldumu kaçacak delik arıyorsun ne olacak yani karşılık verince yarın senin ülkendede kucucuk mazlumlar bombanın hedefi olacak huzur içinde yiyip içip ekonomi kötü diye konuşmaya benzemiyor o işler 0 0
  • Kuzeyden Düşen Çığ: samimiysen tüm ticarî ilişkileri sonlandır. 128 17 Yanıtla
  • murat salih başçı: Allah Filistinlileri bu zulümden, bizleri de sizlerden korusun... 126 13 Yanıtla
    Cenk Yazıcıoğlu: amin 1 0 Gursel kalen: Amin inşallah 1 0
  • Baris Zorlu: kinadik ama gemilerle malları satmaya devam 107 9 Yanıtla
    Dadaş 20: nerde basindamiyidn 1 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:45:21. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement