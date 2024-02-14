Erzincan'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzincan'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı

Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

14.02.2024 11:48  Güncelleme: 12:30
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Erzincan İliç'teki altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucunda 9 işçi için arama çalışmaları sürerken faciayla ilgili maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

MADEN SAHA SORUMLUSU DA DAHİL 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. 2010 yılından beri Anagold Madencilik firmasının faaliyet gösterdiği sahada yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. İşçilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

827 PERSONELLE ARAMA YAPILIYOR

Bölgede Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri ile ile birlikte birçok gönüllü yardım kuruluşu kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel, toprak kayması olan alanda görev yapıyor. 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle çalışmalar devam ediyor.

Erzincan\'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı

Erzincan, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Zeynep Yedidağ: 4 kişinin arasında Murat Kurum veBinali Yıldırım var mı? 26 7 Yanıtla
  • bülent C.: sadece 4 kişimi sorumludur 23 0 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN : TAMAM OLDU BİTTİYE GELECEK BU SORUŞTURMA,AYNI SOMA,BARTIN V.B.GÖÇÜKLER GİBİ SÜMEN ALTI OLMAZ İNŞAALLAH,BUNUN ŞANTİYE MÜDÜRÜ VAR YABANCI VE YERLİ ORTAKLARI VAR,EN ÖNEMLİSİ TÜRK ORTAK KİM ONU BİLMEK GEREKİYOR 20 0 Yanıtla
  • İlker Güner: Kısım şefi, saha şefi, vardiya amiri ve belki mesul müdür diyecem demiyorum. Sahi sn kurum, sn yıldırım, sn soylu, sn Erdoğan da ifade verecek mi? 5 3 Yanıtla
  • Gerginyo : Bir sürü vukuatlari olmasına rağmen devam etttiler Anagoldun 7 milyon dolar vergi bocu silinmişti ortakları Çalık holding titrek damat eskiden genel müdürdü sizce birşey olur mu her pisliğin altından çıkıyorlar 6 1 Yanıtla
  • Gerginyo : Bir sürü vukuatlari olmasına rağmen devam etttiler Anagoldun 7 milyon dolar vergi bocu silinmişti ortakları Çalık holding titrekdamat eskiden genel müdürdü sizce birşey olur mu 4 1 Yanıtla
  • Ahmet usta halı tamircisi: Hint kınası var gönder dersen hazır 0 3

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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