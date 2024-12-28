Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı

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Erzincan'da Kartal Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı. Vali Hamza Aydoğdu, "İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış. Sürücünün durumu ağır" ifadelerini kullanmıştı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan otobüsün sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

28.12.2024 10:41
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Erzincan'da Kartal Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Otobüsteki 27 yaralı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere gönderildi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bu yaralılardan otobüs sürücüsü Ali G. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

VALİ AYDOĞDU: YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Vali Hamza Aydoğdu, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. " İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu. Aydoğdu, yaralıların tamamının hastanelere ulaştırıldığını belirterek, "Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olumsuz hava koşullarına rağmen tüm ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşıp kazaya müdahale etti." ifadesini kullandı.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Olay yerinden kareler:

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Yaralılar var
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Yaralılar var
Erzincan\'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı

Kartal Belediyesi, Hamza Aydoğdu, Erzincan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatih IŞIKLI:
    memleket cenebet olmuş sürekli başına iş geliyor 18 30 Yanıtla
  • omer nur:
    RABBIM kazayı ölümsüz ile sonuçlandır amin.ölum hayırlı ise hayırlı ölümler ver amin. 30 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    geçmiş olsun acil şifalar 20 0 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    sakaltutan geçiti çok can aldı 12 0 Yanıtla
  • Ali Vural:
    ibb şehirlerarası(cenaze otobüsleri)şoförler çoOokKk kontrolsüz(hızlı)araç kullanıyorlar !!! İmamoğlu : Her önüne gelene otobüsü teslim etmemeli & kontrollerini iyi yaptırmalı ??? Yarâlılara geçmiş olsun. 8 2 Yanıtla
    Cenk null:
    yuh ulan burdan da mı imamoğluna pay çıkardınız.. geriye dönük bakalım bu yıl 10 larva otobüs kazası yaşanmıştır birinde ilgili belediyenin belediye başkanı aklınıza gelmemiştir. sizler rant zehirlenmesi yaşıyorsunuz.. az da yemediniz oysa neden doymuyorsunuz 1 0
    Aykut Keskiner:
    saçmalama, nesini gördünde böle yorum yapıyorsun 1 0
  • Levent Oktay:
    Erzincan yolundaki bu sakaltutan geçidinde yıllardır kaza oluyor sene 2015 veya 16 yıllarında BOTAŞ şantiyesinde çalışıyordum.Gecenin biryarısı 2 otobüs kaza yapmıştı 4 ölü çok sayıda yaralı vardı. yardım edip insanları şantiyeye taşıdık yaralılar vardı. çocuklar vardı yemek ve yatacak yer tahsis edildi. Bu geçide bir çözüm bulamıyorlar yıllardır daha kaç kişi ölmesi gerek anlamış değilim vesselam 6 0 Yanıtla
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