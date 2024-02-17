Erzincan\'daki maden kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6\'sı tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kanadalı yöneticinin de aralarında olduğu şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İliç'e bağlı bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma da sürüyor.
Soruşturma kapsamında altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında Kanadalı J.R.G'nin de yer aldığı 6 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sorumlu oldukları değerlendirilen aralarında ilgili şirketin Kanada uyruklu yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Jeoloji, iş sağlığı, maden, inşaat, ziraat, çevre, harita ve kimya alanında uzman 8 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleri ile sürdürülmektedir. Kayıp işçilerimizi arama-kurtarma çalışmaları ilgili kuruluşlarımızca devam etmektedir. Dileğimiz işçilerimize bir an önce ulaşılmasıdır." ifadelerini kullandı.
Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye ait altın madeni ocağı sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, irtibat kurulamayan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Toprak kaymasıyla birlikte siyanür ve çeşitli kimyasal maddelerin doğaya zarar vereceği gündeme gelmişti.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'daki maden kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden ocağı toprak kaymasıyla ilgili soruşturma devam ederken, aralarında Kanadalı yöneticinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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