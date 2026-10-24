Erzurum'da alkollü sürücüye motosikletliyi yaraladığı için 265 bin lira ceza verildi

Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı sırada bir motosiklet sürücüsüne çarpıp yaralanmasına neden olan alkollü otomobil sürücüsüne 265 bin lira para cezası uygulandı.

Terminal Caddesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 42 SE 407 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin ikazına uymayan sürücü, motosikletli M.T.G'ye (27) çarpıp yaraladı ve bölgeden uzaklaştı.

Rabiaana Mahallesi'nde ekiplerin yolu kapatması sonucu yakalanan otomobilin sürücüsü M.S'nin (35) alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye, "dur" ihtarına uymama, tehlikeli şerit değiştirme ve kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli trafik kuralı ihlallerinden toplam 265 bin lira para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan 3 kaydının olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.