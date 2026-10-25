Erzurum'da KPSS'ye 2 dakika geç kalan aday, 10.00 uyarısıyla sınava alınmadı

Erzurum'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2026- KPSS Ortaöğretim) 2 dakika geç kalan bir aday sınava alınmadı.

Merkez Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylar, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra salonlara alındı.

Kapılar kapandıktan 2 dakika sonra okula gelen bir aday, sınava girebilmek için babasıyla görevlilerle görüştü.

Aday, görevlilerin salona son alınma saatinin 10.00 olduğunu hatırlatması üzerine okuldan ayrıldı.