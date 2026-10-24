Erzurum Yakutiye\'de tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı

Erzurum Yakutiye'de tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ö.E.Y. ve H.E, bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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