Esenler'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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Esenler'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı

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Esenler\'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı
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Esenler\'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı
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Esenler Menderes Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında saat 22.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı çatıda hasar oluşurken yangında ölen ya da yaralanan olmadı, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ESENLER'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Menderes Mahallesi 319. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı çatıda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İncelemeİtfaiyeEsenlerGüncelSon Dakika

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