Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

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Terör soruşturmasında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

30.10.2024 21:26  Güncelleme: 22:17
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Ahmet Özer'in hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Özer'in, buradaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmasına karar verildi.

TERÖRDEN GÖZALTINA ALINDI, EVİ, İŞ YERİ VE ARACI ARANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak, üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama yapılmıştı.

DİKKAT ÇEKEN ÖRGÜTSEL EVRAKLAR

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedilmişti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN REMZİ KARTAL İLE 14 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti. Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz. Bu şartlar altında 1-3 Kasım tarihleri arasında yapacağımızı ilan ettiğimiz Antalya Kampını iptal ederek, Milletvekillerimizi İstanbul'a gitmeleri yönünde bilgilendirdik ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın 13.30'da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım. Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım PAZAR günü yine İstanbul'da toplayacağız. Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Zafer musaboğlu:
    Hala bu adamı savunacak kadar karakters.zler var 464 64 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    Zaten bu karakter yoksunu parti ve şahıslar olmasa bu memleket güllük gülüstanlık olur 4 3
  • Salih Karadayı:
    akp li belediye başkanliklarin yaptığı yolsuzluklar niye ört bas ediliyor her belediyenin gelirlerinden 10 kat fazla porcu var 103 238 Yanıtla
    Kadir Palut:
    nedense hiç bir akp belediyede yolsuzluk olmuyor. hep HDP CHP. bizdeki sağ görüş yanlış yapanı anında oyu geri çekiyoruz. sizde odun olsa yine veririz diyen ya.şak seçmen var. o yaptı buda yapar demeyin bee.. kaybol 2 3
    Berzan demirtas:
    pkk ağzını konuşma sen git rakı içki ve konserlere harcanan milyonların hesabını ver tırrek 3 2
  • hakan sinan null:
    o kadar tapeye rağmen hala muhalefet bu kişinin arkasında işte Haluk Bilginer in dediği gibi bu ülkede muhalefet iktidar olmak için değil muhalefetten düşmemek için uğraşıyor yazık güzel ülkeme 237 28 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    öcalanı meclise çıkarmayı düşünenleri ne yapalım sen onu da savunuyorsun 1 1
    YUSUF CANER:
    Tape diyince aklıma birileri geldi:)))) 0 1
  • Kubilay Gençtürk:
    beter olsun 167 33 Yanıtla
  • Önder null:
    chpye ergergenekon kumpasi. fetoşlarindan kurtuldular sira chpde 31 161 Yanıtla
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