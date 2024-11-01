Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy hızlı başladı. İlk olarak belediye binasındaki Özer'e ait fotoğrafları indirip yerlerine Türk Bayrağı asan Aksoy bu kez de belediyenin 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki tüm paylaşımlarını kaldırttı.

01.11.2024 08:05
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınırken akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

BELEDİYEDEKİ GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Aksoy'un göreve başladığı bildirilirken, makamdan da ilk fotoğrafı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

İLK HAMLESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Görevine resmen başlayan Aksoy'un ilk hamlesi ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in duvarda asılı olan fotoğraflarını kaldırtıp yerine Türk bayrağı asmak oldu.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

31 MART SONRASI PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

Aksoy'un çerçeveleri indirtmesi sonrasında dikkat çeken bir hamlede daha bulunduğu öğrenildi. Esenyurt Belediyesi'nin resmi X hesabında 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan tüm paylaşımların kaldırıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Esenyurt Belediyesi\'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Resul Alsan:
    şu ülkede teröriste verilen değer vatansever Türk vatandaşına verilmedi, Atatürk'ün partisi en başta bunlara yardıma koştu el ele yürüdü ki yazıklar olsun alayınıza.. 198 99 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SECIMLE KAZANAMADİGİNİ ATANMISLA YÖNET 140 149 Yanıtla
  • k K:
    bilim adami belediye baskanina suclama iddiasi var ve daha bagimsiz bir mahkemede yargilanmadi ve ceza verilnedii. bu durumda sucluymus gibi gostermek geri zekaliligin ta kendisidir. 85 124 Yanıtla
  • şakir:
    bırı terorıstı meclıse cagırıyor alkıslanıyor dıgerı terorıstle konusuyor dıye tutuklanıyor 102 52 Yanıtla
  • kenan sar:
    bahçeli öcalanı meclise çağırdığında neden kimse tepki vermemişti acaba. çünkü yandaş da onun için. bu cahil halk nasıl kendini kurtarır bilmiyorum 60 36 Yanıtla
  • Ali boz:
    ne güzel düzen,bu kadar bekleyip seçimle ne uğraşilir ki.. cumhuriyet değil, sanırsın kayyumiyet.. yazık vallahi 35 26 Yanıtla
  • Yadigar Kilcioglu:
    Hazır iş başı yapmışken SSK borçlarını öncelikle ödesin. Malum yılbaşında zam alacağız. 42 7 Yanıtla
  • V. A.:
    Rte nin kini asma sonra.. 16 12 Yanıtla
  • Yusuf serh:
    Ya arkadaş adam anneleriyle takılsa onu bile savunacak adamlar var ya şurada at gözlüklüler 11 0 Yanıtla
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