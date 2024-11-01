Esenyurt\'ta Ahmet Özer\'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

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Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınırken akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

BELEDİYEDEKİ GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Aksoy'un göreve başladığı bildirilirken, makamdan da ilk fotoğrafı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."

İLK HAMLESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Görevine resmen başlayan Aksoy'un ilk hamlesi ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in duvarda asılı olan fotoğraflarını kaldırtıp yerine Türk bayrağı asmak oldu.

31 MART SONRASI PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

Aksoy'un çerçeveleri indirtmesi sonrasında dikkat çeken bir hamlede daha bulunduğu öğrenildi. Esenyurt Belediyesi'nin resmi X hesabında 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan tüm paylaşımların kaldırıldığı dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFLARI KALDIRIP TÜRK BAYRAĞI ASTILAR

Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt'ta yaşanan son gelişme ise büyük ses getirdi. Kayyum Can Aksoy'un talimatıyla Özer'in ilçede yer alan bilboardlardaki fotoğrafları kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı.