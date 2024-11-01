Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

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Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı. Aksoy'un koltuğa oturmasıyla Özer'in Esenyurt'ta yer alan bilboardlardaki fotoğrafları kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı.

01.11.2024 13:07
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınırken akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

BELEDİYEDEKİ GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Aksoy'un göreve başladığı bildirilirken, makamdan da ilk fotoğrafı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."

Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

İLK HAMLESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Görevine resmen başlayan Aksoy'un ilk hamlesi ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in duvarda asılı olan fotoğraflarını kaldırtıp yerine Türk bayrağı asmak oldu.

Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

31 MART SONRASI PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

Aksoy'un çerçeveleri indirtmesi sonrasında dikkat çeken bir hamlede daha bulunduğu öğrenildi. Esenyurt Belediyesi'nin resmi X hesabında 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan tüm paylaşımların kaldırıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

FOTOĞRAFLARI KALDIRIP TÜRK BAYRAĞI ASTILAR

Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt'ta yaşanan son gelişme ise büyük ses getirdi. Kayyum Can Aksoy'un talimatıyla Özer'in ilçede yer alan bilboardlardaki fotoğrafları kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı.

Esenyurt\'ta Ahmet Özer\'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sadoca Sadoca:
    Devlet Bahçeli Türkün Kürtle kardeş olması Farzdır dedi ,Fox Now ,Sözcü ,cumhuriyet Halk tv Devlet beyi yerden yere vurdu .Esenyurt belediye başkanı Nekadar Türkiye düşmanı var ise Hepsiyle görüşmeler yapmış kirli planlar kurmuş Sözde Mustafa kemalci Fox Now ,Sözcü ,Cumhuriyet ,Halk tv habu adama sahip çıkıyor Batsın sizin Vatanseverliğiniz Yalancı Sahtekarlar 92 19 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    eee ozaman apoyu meclise davet eden bahçeli ve ona destek veren tayyipi bayrak direğine oturtmak gerekmiyormu? 21 62 Yanıtla
  • Önder null:
    vakti gelince senin de mahpusta gorecez fetocular 6 61 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bunların işi gücü şow yapmak milleti yıllardır uyutuyorlar millet hala akıllanma Dı halkın seçtiği bir belediye başkanın iradesine koltuğuna oturamazsın bu AKP zırtokları ancak bos koltuğa otururlar adamın sucu varsa niye temiz kağıdı verip belediyeye sokuyorsun demek hersey rant içinmiş 16 47 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    işte bu 42 11 Yanıtla
  • someone:
    doğru olanı yapmışlar.terör sevici belediye başkanı istemiyoruz 36 8 Yanıtla
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