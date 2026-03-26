Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA, SPK'NIN SUÇ DUYURUSUYLA BAŞLADI

Bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin usulsüz şekilde banka hesaplarıyla izinsiz ve kaldıraçlı alım satım yaptığı iddiasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında eski Rize milletvekili ve MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu dün Ankara'da gözaltına alındı, daha sonra İstanbul'a getirildi. Bir dönem MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı da olan Bayramoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada Savcılığa ifade veren Bayramoğlu, daha sonra 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Mahkeme, Bayramoğlu hakkında tutuklama kararı verdi.

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Bayram Ali Bayramoğlu, 7 Eylül 1958'de Rize'de doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Fatma'dır. Sanayici; İstanbul Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Pazarlama-İktisat Bölümü'nü bitirdi.

Yurtiçi ve yurtdışı inşaat, madencilik, dış ticaret, çay ve mum imalatı ile enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticiliğini yaptı. MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1997-2004 yılları arasında da MÜSİAD Genel Başkanı olan Bayramoğlu halen MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. DEİK bünyesinde Türk-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanlığı; Türk iş alemi ile diğer Arap ülkeleri arasında iş geliştirme koordinatörlüğü; Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) Genel Koordinatörlüğü ile Dünya Ticaret Merkezi'nin Türkiye ile ilişkilerinde danışmanlık görevi halen devam etmektedir. Ayrıca, Rizespor ve Kasımpaşaspor Kulüplerinde yöneticilik yaptı. Halen BJK'nin Genel Kurul Üyesidir.

23. Dönem'de AK Parti Rize Milletvekilliği yaptı. (İKÖPAB) Türk Grubu Üyesi oldu. İngilizce bilen Bayramoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Hakan Arı Hakan Arı:
    Dokunuyorlarmış demek ki 43 17 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Çok komiksin, IQ seviyene yetisemiyoruz. 25 yılda bir ilk. 7 7
    VillaUmut VillaUmut:
    Dayı sizi kandırmak güvercin beslemekten daha kolay valla, aşırı iyisiniz :)) 2 0
  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    Darısı eski değil, şimdikilerine de...(EMEKLİ) 44 6 Yanıtla
  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    ee akpartililer hani tutuklanmıyordu. 27 17 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    zarzavat adam emekli. aktiflere dokunsunlar, melihe dokunsunlar. 15 4
    082912aB 082912aB:
    Affarim lan zafer..Bak zafer hep diyodu zaten.Memlekette adalet var oğlum.Bak nasıda dudukladılar Bayramı..Hey yavrum heyyyy..Zafer hep demedimiydi la .. 2 1
  • Metin şen Metin şen:
    basına sızınca mecburiyetten 11 5 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü Hüseyin Ülgülü:
    BUNLARIN HEPSİ AYNI TERANE 2 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:29:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.