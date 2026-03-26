Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA, SPK'NIN SUÇ DUYURUSUYLA BAŞLADI

Bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin usulsüz şekilde banka hesaplarıyla izinsiz ve kaldıraçlı alım satım yaptığı iddiasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında eski Rize milletvekili ve MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu dün Ankara'da gözaltına alındı, daha sonra İstanbul'a getirildi. Bir dönem MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı da olan Bayramoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bayram Ali Bayramoğlu

Burada Savcılığa ifade veren Bayramoğlu, daha sonra 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Mahkeme, Bayramoğlu hakkında tutuklama kararı verdi.

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Bayram Ali Bayramoğlu, 7 Eylül 1958'de Rize'de doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Fatma'dır. Sanayici; İstanbul Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Pazarlama-İktisat Bölümü'nü bitirdi.

Yurtiçi ve yurtdışı inşaat, madencilik, dış ticaret, çay ve mum imalatı ile enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticiliğini yaptı. MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1997-2004 yılları arasında da MÜSİAD Genel Başkanı olan Bayramoğlu halen MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. DEİK bünyesinde Türk-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanlığı; Türk iş alemi ile diğer Arap ülkeleri arasında iş geliştirme koordinatörlüğü; Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) Genel Koordinatörlüğü ile Dünya Ticaret Merkezi'nin Türkiye ile ilişkilerinde danışmanlık görevi halen devam etmektedir. Ayrıca, Rizespor ve Kasımpaşaspor Kulüplerinde yöneticilik yaptı. Halen BJK'nin Genel Kurul Üyesidir.

23. Dönem'de AK Parti Rize Milletvekilliği yaptı. (İKÖPAB) Türk Grubu Üyesi oldu. İngilizce bilen Bayramoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.