Eski CHP'li meclis üyesi Adem Seyitoğlu'ndan zehir zemberek sözler

24.05.2026 16:03
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi sonrası yaşanan tartışmalar sürerken, eski CHP meclis üyesi Adem Seyitoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek geldi. Seyitoğlu, mevcut yönetime sert eleştiriler yönelterek partideki tartışmaların perde arkasında çıkar ilişkileri olduğunu savundu.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istenmesi üzerine gerginlik çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Emniyet'e, genel merkezin boşaltılması için dilekçe sundu. Kılıçdaroğlu da mahkeme kararına uyulması yönünde çağrıda bulundu. Genel Merkez'in kapıları, polis müdahalesi sonrası açıldı.

"TEK ÇEKİNCELERİ..."

Olayın yankıları sürerken eski CHP meclis üyelerinden Adem Seyitoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkça ifade eden Seyitoğlu, "Sayın genel başkan Uygun zamanda kongrenin olacağını söylüyor. Tek çekinceleri yapılan pisliklerinin ortaya dökülmesinden korkuyorlar" dedi. 

"TEK BAŞINA ŞAİBE DÜZENİNİZİ YIKTI"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Seyitoğlu, "Unutmayın; bunların derdi ne millet, ne parti, bunların tek derdi kurdukları kara düzeni devam ettirmek. Dürüst bir adam tek başına bütün pis ve şaibeli düzeninizi yıktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk partiyi küçük bir azınlığı mutlu etmek için kurmadı" ifadelerine yer verdi. 

