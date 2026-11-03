Eski eşini 15 bıçakla öldüren Osman Oruç, pişman değilim diyerek adliyeye sevk edildi

AKSARAY'da 6 yıl önce boşandığı Şefika Yeşildağ'ı (33) çocuğunu görme bahanesiyle gittiği evinde 15 bıçak darbesiyle öldüren Osman Oruç (33) adliyeye sevk edildi. Sevki sırasında Oruç, Yeşildağ'ın kendisine ihanet ettiğini öne sürüp, "Hiçbir şekilde pişman değilim" dedi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Oruç, çocuğunu görme bahanesiyle, eski eşi Şefika Yeşildağ'ın evine geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Oruç, 1 çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ı 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Yeşildağ, yere yığılırken, polisi arayan Osman Oruç, kendisini ihbar edip, "Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Yeşildağ'ın öldüğü belirlendi. Osman Oruç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şefika Yeşildağ'ın cenazesi temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şefika Yeşildağ'ın kız kardeşi Gülizar ve annesi Döne Yeşildağ, haberi alıp eve geldi. Gözyaşlarına boğulan Döne Yeşildağ, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti" dedi.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Gözaltına alınan Osman Oruç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oruç, gazetecilerin 'Neden öldürdün?' sorusu üzerine Yeşildağ ile yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını ve kendisine ihanet ettiğini iddia ederek, "Hiçbir şekilde pişman değilim" dedi.

Şefika Yeşildağ'ın cenazesi bugün öğle vakti Karkın köyünde toprağa verilecek.