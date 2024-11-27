Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Tutuklandı - Son Dakika
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Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Tutuklandı

Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Osmaniye'deki Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada eski belediye başkanı Kadir Kara tutuklandı. 105 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, davanın karar duruşması 18 Aralık'ta yapılacak.

27.11.2024 16:43  Güncelleme: 16:47
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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara (63), tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Osmaniye'de Esenevler Mahallesi'nde yıkılan Bilge Sitesi'nde 105 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Binanın müteahhitleri Mustafa İ. ve Faruk P. ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç, 'Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme' suçundan tutuklanıp, haklarında dava açıldı. Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile personel Sevinç Ayşe A., Hülya İ. ve Mustafa N.'nin de 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan yargılandığı davanın 6'ncı duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz toplam 8 sanıkla müşteki ve sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, binanın inşa sürecinde ihmalleri olduğu iddia edilen Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verirken, Mustafa İ. ve Faruk P. ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Heyet, Haluk Koç ve Ayhan Gedik'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

KARAR DURUŞMASI 18 ARALIK'TA

Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki avukatı Koray Atmaca, "Duruşmada, müşteki tarafa da sanık tarafa da iddia makamının mütalaasına karşı son savunmalarını sunmak için süre verildi. Bu süre zarfında her iki taraf da savunmalarını yapacak ve mahkeme önümüzdeki 18 Aralık tarihinde karar duruşmasında kararını açıklayacak. Yargılamada geldiğimiz aşama şu an bu. 18 Aralık'ta mütalaa doğrultusunda ceza verilip verilmeyeceği, mütalaaya uyulup uyulmayacağı nihai kararla ortaya çıkacak. Yargılama sorunsuz, hatasız bir şekilde, bizim de taraf olarak temsil ettiğimiz insanların da hakları zayi olmamak kaydıyla güzel bir şekilde de ilerliyor. Adaletin yerini bulacağı inancındayız. 18 Aralık tarihini hep beraber merakla, sabırla bekliyoruz. Netice o tarihte nihai karar belli olacak" dedi.

'SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'

Binada çocuklarını, eşini ve yakınlarını kaybeden Mustafa Bakır ise "Bilge Sitesi davasında bugün eski Belediye Başkanı Kadir Kara tutuklanmıştır. Yüreklerimize biraz da olsa su serpildi. Umarım devamı gelir. Tüm suçluların cezasını alması için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımı, eşimi birçok yakınımı o binada kaybettim. Bu kadar basit olmamalıydı, olmayacağını da gösterdiler bize. Umarım adalete olan güvenimizi sarsmazlar, adalete olan güvenimiz hala devam etmektedir. İnşallah sonuna kadar da devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Tutuklandı - Son Dakika

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