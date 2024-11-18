Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

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Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

18.11.2024 10:07
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Eskişehir'de sabah saatlerinde yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Eskişehir- Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

OTOBÜSTE 44 KİŞİ BULUNUYORDU

Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Alanya- Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir\'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Özcan Tekaltı:
    Kamil koç firması 22 3 Yanıtla
  • McA !:
    Son 1 haftada 2 defa yolculuk yaptım. 1.cisinde Servis beni unuttu otobüs e ucu ucuna taksi ile yetiştim. 2.cisinde Aliağa da yolcuyu unuttular bide suçu yolcuya attılar. Berbat Bi şirket şikayet var a videolu şikayeti bile attım ilgilenmediler. Ciddiyetsiz bir firma ,Yaralılara acil şifa dilerim. Ölü lere rahmet ve ailelerine sabır dilerim. 19 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Gene kamil koç genel ölümlü kaza 17 1 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    Eskişehir de ilçe yolları resmen ölüm yolu ve iktidar inadına bu yolları yapmıyor bu yolda günde en az 5.6 kaza oluyor çok virajlı ve tek yön 8 9 Yanıtla
  • Emre Sayin:
    hayret bu sefer metro değil 13 3 Yanıtla
  • HALÜK ERDOĞAN:
    ölen yolumuza Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yaralilara acil şifalar dileriz. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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