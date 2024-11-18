Eskişehir\'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

McA !:

Son 1 haftada 2 defa yolculuk yaptım. 1.cisinde Servis beni unuttu otobüs e ucu ucuna taksi ile yetiştim. 2.cisinde Aliağa da yolcuyu unuttular bide suçu yolcuya attılar. Berbat Bi şirket şikayet var a videolu şikayeti bile attım ilgilenmediler. Ciddiyetsiz bir firma ,Yaralılara acil şifa dilerim. Ölü lere rahmet ve ailelerine sabır dilerim.