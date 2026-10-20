Eskişehir Odunpazarı'nda 2 saatlik denetimde 9 araca 552 bin 846 lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Odunpazarı'nda 2 saatlik denetimde 9 araca 552 bin 846 lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Erenköy Mahallesi'nde yapılan asayiş ve trafik denetiminde 230 kişi ve 102 araç kontrol edildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimde kusurlu bulunan 9 aracın sahibine 552 bin 846 lira ceza yazıldı, üzerinde bıçak bulunan 1 kişiye de işlem yapıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Erenköy Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde, 70 polis görev aldı.

Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, 230 kişi ve 102 araç kontrol edildi.

Kusurlu bulunan 9 aracın sahibine farklı maddelerden toplam 552 bin 846 lira para cezası yazıldı.

Ayrıca üzerinde bıçak olduğu belirlenen 1 kişiye de ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
OdunpazarıEskişehirOtomobilErenköyTrafikAsayişGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağzına geleni saymış Sergen Yalçın’ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde Ağzına geleni saymış! Sergen Yalçın'ın Montella için söyledikleri yeniden gündemde
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı Yeni yardımcılar da geldi Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi
5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti 5 bakanlıkta kritik atamalar: Üst düzey kadrolar değişti
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:17
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı
09:15
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
09:09
NATO sınırında hareketlilik Rusya tankları yığmaya başladı
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 09:30:31. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda 2 saatlik denetimde 9 araca 552 bin 846 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei