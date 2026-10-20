Eskişehir Odunpazarı'nda 2 saatlik denetimde 9 araca 552 bin 846 lira ceza kesildi

Eskişehir Odunpazarı'nda 2 saatlik denetimde 9 araca 552 bin 846 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Erenköy Mahallesi'nde yapılan asayiş ve trafik denetiminde 230 kişi ve 102 araç kontrol edildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimde kusurlu bulunan 9 aracın sahibine 552 bin 846 lira ceza yazıldı, üzerinde bıçak bulunan 1 kişiye de işlem yapıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Erenköy Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde, 70 polis görev aldı.
Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, 230 kişi ve 102 araç kontrol edildi.
Kusurlu bulunan 9 aracın sahibine farklı maddelerden toplam 552 bin 846 lira para cezası yazıldı.
Ayrıca üzerinde bıçak olduğu belirlenen 1 kişiye de ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?