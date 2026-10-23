ESOGÜ Otomotiv Kulübü öğrencileri TÜRASAŞ Eskişehir\'de üretim süreçlerini inceledi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Otomotiv Kulübü öğrencileri, teorik eğitimlerini pratikle buluşturmak ve raylı sistemler sektöründeki üretim süreçlerini yerinde gözlemlemek amacıyla Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğüne teknik gezi düzenledi.

ESOGÜ Otomotiv Kulübünden yapılan açıklamaya göre, geleceğin mühendis adaylarının mobilite, üretim teknolojileri ve mühendislik alanındaki vizyonlarını geliştirmek amacıyla teknik gezi gerçekleştirildi.

Organizasyonda, öğrenciler ağır sanayi ve raylı sistemler üretimine ilişkin tesisleri inceledi. Üretim bantlarını gezerek AR-GE, tasarım ve imalat süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan kulüp üyeleri, yerli sanayinin üretim kapasitesini sahada gözlemleme fırsatı buldu.