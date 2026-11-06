Etiyopya'da saldırıda 34 kişi öldü, Oromiya'da ekimden bu yana can kaybı 94'e ulaştı - Son Dakika
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Etiyopya'da saldırıda 34 kişi öldü, Oromiya'da ekimden bu yana can kaybı 94'e ulaştı

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Etiyopya'nın Oromiya bölgesinde Endato köyünde silahlı kişilerin saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Oromiya'da ekimden bu yana saldırılarda ölenlerin sayısı 94'e çıktı ve son saldırı bölgede güvenlik endişelerini yeniden artırdı.

Etiyopya'nın Oromiya bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti, bölgede ekim ayından bu yana düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 94'e çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı kişiler Robe ilçesine bağlı Endato köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü.

Oromiya'da ekimden bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.

Son saldırı, yıllardır silahlı çatışmaların yaşandığı ve çok sayıda sivilin yerinden edildiği Oromiya'da güvenlik endişelerini yeniden artırdı.

Oromiya'nın Merti ve Shirka ilçelerinde 20 ve 24 Ekim'de düzenlenen iki saldırıda 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonundan 4 Kasım'da yapılan açıklamada, Merti ve Shirka'ya düzenlenen saldırılardan silahlı ayrılıkçı Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) sorumlu tutulmuştu.

Ekim ayındaki saldırıların ardından güvenlik güçleri bölgede operasyon başlatmış ve olaylarla bağlantılı olduğu iddiasıyla yaklaşık 70 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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