Etiyopya-Eritre sınırında Badme çevresinde 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Etiyopya-Eritre sınırında Badme çevresinde 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Etiyopya-Eritre sınırında Badme çevresinde 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Addis Standard'a göre Etiyopya ile Eritre güçleri arasında Badme çevresinde 3 gündür karşılıklı saldırılar yaşandığı iddia edildi. Bölge sakinleri patlama sesleri duyduklarını ve ailelerin ayrıldığını belirtirken, ACLED Badme'nin iki ordunun kontrolünde olmadığını bildirdi.

Etiyopya ile Eritre güçleri arasında sınırdaki Badme kasabası çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı iddia edildi.

Yerel haber sitesi Addis Standard'a göre, son 3 gündür Badme çevresinde iki ülke arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

DÜKKANLAR KAPANDI, AİLELER BÖLGEYİ TERK ETTİ

Bölge sakinleri, geceleri şiddetli patlama sesleri duyulduğunu, dükkânların kapandığını ve ailelerin çatışma nedeniyle bölgeden ayrıldığını ifade etti.

Çatışmaları izleyen ABD merkezli araştırma kuruluşu ACLED, 13 Kasım tarihli güncellemesinde, yerel kaynaklara göre Etiyopya birliklerinin Şeraro ile Badme arasında, Eritre güçlerinin ise kasabanın çevresinde konuşlandığını bildirdi.

ACLED, Badme'nin iki ordudan herhangi birinin kontrolünde olmadığını ifade etti.

Kuruluş, önceki güncellemelerinde Etiyopya ordusunun kasaba yakınlarına topçu ateşi açtığını da kaydetmişti.

Çatışmalara ilişkin her iki ülke tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇATIŞMALARIN MERKEZİNDE YER ALIYOR

Badme, Etiyopya ile Eritre arasında 1998-2000 döneminde on binlerce kişinin hayatını kaybettiği sınır çatışmalarının merkezinde yer alıyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, silahlı gruplara destek suçlamaları ve Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişim arayışı nedeniyle son aylarda yeniden gerildi. Addis Ababa yönetimi Eritre'yi ülkesindeki silahlı gruplara destek vermekle suçlarken, Asmara yönetimi suçlamaları reddediyor.

G7 Dışişleri Bakanları, 9-10 Kasım'da Paris'te düzenlenen toplantının ardından iki ülkeye azami itidal ve diplomatik çözüm çağrısı yapmıştı. Ortak bildiride, gerilimin tırmanmasının bölge güvenliği, insani krizler ve Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA
EtiyopyaPolitikaEritreGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı Sonu korkunç bitti Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Uğurcan Çakır’a dev talip Uğurcan Çakır'a dev talip
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
18:56
Galatasaray’da 5 ayrılık birden
Galatasaray'da 5 ayrılık birden
18:41
Belözoğlu Samandıra’daki değişimi savundu: “Ben bir ekiple geldim“
Belözoğlu Samandıra'daki değişimi savundu: "Ben bir ekiple geldim"
18:39
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
18:09
Igli Tare’den Muriqi itirafı: Paris’e özel uçağı hazırdı ama Lazio’yu seçti
Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti
18:05
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
18:00
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
17:28
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 19:06:56. #7.13#
SON DAKİKA: Etiyopya-Eritre sınırında Badme çevresinde 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android