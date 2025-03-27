İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı - Son Dakika
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İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu protestolarına ilişkin son bilançoyu paylaştı. Yerlikaya, "Son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı" diye sordu. Yerlikaya açıklamasının devamında, "Kanunlara uygun her gösterinin başımızın üstünde yeri var. Peki o taşlar, asitler, baltalar nedir?" tepkisini gösterdi.

27.03.2025 10:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize saldırıldı. Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı.

Adalet sokaklarda değşl mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez.

BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ

Bakanlık olarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin bize yapılan başvurularda yüzde 96'sına izin vermişiz. Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle ilgisi var mı? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiğinde ne düşündüler? Boykot çağrısı yapmakla yerli ve milli markalarımızın çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir? Hele yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek...

BİN 879 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 12 terör örgütü iltisaklı kişi bulunuyor. Aralarında uyuşturucu, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenlerin olduğu da tespit edildi.

"O TAŞLAR, BIÇAKLAR, ASİTLER, BALTALAR, MOLOTOFLAR NEDİR?"

Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Provokasyonlara rağmen sağ duyusunu kaybetmeyen, sabırla görevini ifa eden tüm kahraman polislerimizle iftihar ediyorum. Anayasa ve kanunlara uygun her gösterinin başımızın üstünde yeri var. Peki o taşlar, bıçaklar, asitler, baltalar, molotoflar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı?"

BAYRAMDA TRAFİĞE ÇIKACAKLARA UYARI

Mübarek Ramazan-ı Şerifimizin sonuna geldik. Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi en büyük duamız. Trafik kazalarında 744 canımızı yitirdik. Günlük can kaybımız 24. Yarısı aşırı hızdan kaynaklanıyordu. Bayramda yola çıkacak sürücülerimizi buradan uyaralım. Trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır bir ömür mutluluk demektir.

Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 8 Nisan'a kadar 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere 69 bin 11 personelin görev yapacak. Bayram tatili sürecince hız denetimi yapılacak. Polis ve jandarmamız hız denetimlerini sürdürecek. Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarında can kaybını yüzde 45 azaltıyor. Denetimler arttıkça kazalar azalıyor. Bütün sürücülerimize kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz. Yolun sonu bayram olsun diyoruz. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."

İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

İçişleri Bakanı, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • urak B:
    Eylem haktır Polis yaralayan teröristtir. Eylem yapıcaz diye kimse Polis yaralayamaz. 78 5 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    kaç öğrenci yaralı onuda açıkla 29 53 Yanıtla
  • Efem0909:
    CHP milletvekillerinin çocukları evlerinde çayını kahvesini içerken milletin çocuklarını polisle karşı karşıya getiriyorlar 57 11 Yanıtla
  • AdenAli14:
    o kadar olay yaşandı hemen tespit edilip tutuklanma yaşandığını görmedik !!! 11 31 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    15 temmuzda gt korkusuyla halkım dışarı diye whtsaptan bağlanıp sonra kaybolan senarist şimdi sokakta dava kazanılmaz diyo r 14 23 Yanıtla
  • emir2003:
    Göstericilerin yaralanan yok mu ya!!!!!!Polisimiz hep zarar mı görecek kardeşim!!!!!! 17 15 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Ozetle imamoğlu protestolarının mantığı: benim hırsızım iyi seninki kötü. Protesto resimleri bana: Fakirlerin sermaye patronunu kurtarmak için verdikleri boş mücadeleyi gösteriyor. Adam köşlerde yaşıyor 3 tane villa sahibi şirketleri var sokaktaki göstericilerin belki kendi evi bile yok. Kendinizi kullandırtmayın öğrenciler. 19 5 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Kanal İstanbul ne oldu 7 8 Yanıtla
  • Vatan Neferi:
    horozlarla hindiler hanzadeye bindiler. şu içeri alınanların abi yapma nolur diye yalvarırken videoları çıksa da içimizin yağları erise. 1 6 Yanıtla
  • ali velican:
    yakalananların arasında ogrencı varsa aldıgı burs kaldıgı yurt gittigi okulla direk ilişiği kesilmeli memur varsa direk ihraç edilmeli bunlar fazla şimardı polise asit taş ve balta atmak hak aramak değildir 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı - Son Dakika
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