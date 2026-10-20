Eyüpsultan'da İBB'nin tramvay hattında 168 ağacın kesildiği iddiasına tepki büyüdü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da İBB'nin tramvay hattında 168 ağacın kesildiği iddiasına tepki büyüdü

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İBB'nin T7 Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Bulvarı'ndaki 168 ağacın kesildiği iddiasına vatandaşlar tepki gösterdi. İBB ise ağaçların gerekli izinlerle Başakşehir Resneli bölgesine taşınacağını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) T7 Eyüpsultan- Bayrampaşa Tramvay Hattı hazırlık çalışmaları nedeniyle Eyüpsultan Bulvarı'ndaki ağaçların kesildiği iddialarına vatandaşlar tepki gösterdi.

İBB tarafından tramvay hattı inşa edilecek bölgede bulunan 168 ağacın taşınması yerine kesildiği iddia edilirken, bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı.

Bölge sakinlerinden Elife Ünal, ağaç görünce huzur bulduklarını, ağaçların kesilmesini istemediğini dile getirerek, "Kesmeyeceklerini söylüyorlar da götürülen ağaç bizim ne işimize yarayacak. Biz burada yine tramvay göreceğiz. Akşam kökünden sökmediler, kütük haline getirdiler. Burada bir ulaşım sorunu da yok zaten." dedi.

Vatandaşlardan Metin Darcan da yaklaşık 40 senedir bölgede yaşadığını ve ıhlamur ağacının güzel koku verdiğini belirterek, "Bu kokudan mahrum kalacağız. Ağaçların kötü havayı engelleme özelliği de var ve dolayısıyla bu cadde oksijensiz kalacak. Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Kökünden söküp taşıyacaklarını söylediler ancak gece gelip ağaçları kestiler." diye konuştu.

Bulvar üzerinde esnaflık yapan İsmail Uzunlar ise ağaçları sökerken köklerini parçaladıklarını, bir daha yeşermesinin imkansız olduğunu öne sürerek, "Eyüpsultan'da da bir ulaşım sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ağaçlar senelerce burada büyüdüler, yazık günah. Ağaçların kesilmesini uygun görmüyorum. Bu proje değiştirilebilirdi." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada, yapımına başlanan Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın, mevcut Eminönü-Alibeyköy Hattı'na entegre olacak şekilde inşa edildiği, projenin tamamlanmasıyla Bayrampaşa ve Eyüpsultan'ın Tarihi Yarımada'ya doğrudan ulaşım imkanına kavuşacağı, böylece bölgedeki trafik yükünün hafifletileceği belirtilmişti.

Hatta yer altı imalatları ve istasyon inşaatlarının sürdüğü, hattın yer üstünden geçen yaklaşık 1,5 kilometrelik kısmında altyapı deplasesi ve yapım işleri aşamasına gelindiği aktarılan açıklamada, "Çalışmaların yürütülebilmesi için güzergahta bulunan 168 ağacın taşınması (deplase) yapılacak. Güzergah üzerindeki 168 ağacın taşınması için gerekli tüm resmi izinler tamamlandı. Anıt ağaç niteliği taşımayan ağaçlar, koruma altına alınarak Başakşehir Resneli bölgesine naklediliyor." ifadelerine yer verilmişti.

Taşıma sürecinde her bir ağaç için özel karekod uygulaması olacağı, hangi ağacın nereye taşındığının adım adım takip edilebileceği kaydedilen açıklamada, "Proje tamamlandığında alan yeniden ağaçlandırılarak kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi yapılacak. Çalışmalar sadece ulaşımı değil, bölgenin çevre ve altyapı sorunlarını da çözecek. Ağaç naklinin hemen ardından İSKİ sahaya inecek. Mevcutta birlikte akan atık su ve yağmur suyu hatları birbirinden tamamen ayrılacak. Yenilenen altyapı sayesinde iki ilçede yaşanan su baskını, sel ve taşkın manzaraları tarihe karışacak." açıklamasında bulunulmuştu.

Kaynak: AA
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