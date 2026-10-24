Fatih Balat sahilinde vatandaşlar Haliç'teki cesedi fark edip polise bildirdi

Fatih Balat sahilinde vatandaşlar Haliç'teki cesedi fark edip polise bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Balat sahilinde yürüyen vatandaşlar, Haliç'te ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri, denizden çıkardıkları cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı; polis inceleme başlattı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde denizde bulunan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Balat sahilinde yürüyen bazı vatandaşlar Haliç'te ceset olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkartılan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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