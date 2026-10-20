Fatih İlkokulu'nun duvarları Serik Gençlik Merkezi gönüllülerince boyandı - Son Dakika
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Fatih İlkokulu'nun duvarları Serik Gençlik Merkezi gönüllülerince boyandı

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Serik Gençlik Merkezi, ilçeye uzak okulları güzelleştirmek için başlattığı projenin bu eğitim yılındaki ilk etkinliğini Burmahancı'daki Fatih İlkokulu'nda yaptı. Gönüllü gençler duvarları boyayıp resimlerle renklendirdi; benzer çalışmaların uzak okullarda sürmesi hedefleniyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Serik Gençlik Merkezi tarafından başlatılan proje kapsamında gönüllü gençler, Fatih İlkokulu'nun duvarlarını boyayıp, resimlerle renklendirdi.

Serik Gençlik Merkezi, ilçeye uzak mahallelerdeki okulların görünümünü güzelleştirmek amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında gönüllü gençler, okul binalarını boyayarak duvarlarını çeşitli resim ve motiflerle süslüyor. Projenin bu eğitim öğretim yılındaki ilk etkinliği, Burmahancı Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Gençlik Merkezi ekibi ve gönüllü gençler, duvarlarını boyayıp çizdikleri resimlerle okulun görünümüne renk kattı. Gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi ve okullara katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında benzer çalışmaların, ilçe merkezine uzak okullarda sürdürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fatih İlkokulu'nun duvarları Serik Gençlik Merkezi gönüllülerince boyandı - Son Dakika
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