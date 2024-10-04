Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti - Son Dakika
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Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti

Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti

İstanbul Fatih'te bir kişi, bir kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Şahıs da olayın ardından surlardan atlayarak intihar ederken, dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

04.10.2024 17:09
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İstanbul Fatih'te bir kişi, bir kadının başını kesip Edirnekapı surlarından attıktan sonra kendisi de atlayarak intihar etti.

Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, bir kadının başını kesip surlardan aşağı attı. Şahıs da olayın ardından surlardan atlayarak canına kıydı.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin çığlık attığı görüldü.

İşte dehşete düşüren görüntüler:

Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Uğur Demir:
    Allah sonumuzu hayır etsin önümüz pek parlak görünmüyor :() 102 3 Yanıtla
  • Yavuz:
    Ne oluyoruz 93 1 Yanıtla
  • Ferah Naz Eskisürmeli:
    İyice kafayı yediniz, akıl sağlığı olan bir tane insan kalmadı 74 3 Yanıtla
  • Akan Vatansever:
    Allahım ne oluyor ülkemize Rabbim sen yardımcımız ol böyle haberleri duymaktan vallahi üzülüyorum Allah ım bizleri koru 61 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    vahşet harbiden 42 2 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    bu nedir yaaa insanlar iyice delirdi artik 36 1 Yanıtla
  • Muzaffer Yağmahan:
    Daha neler ya. 33 1 Yanıtla
  • mehmet ilgin:
    Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah 29 1 Yanıtla
  • halil eles:
    nasıl bir canılik nasıl bir delilik tövbe yarabbim 26 1 Yanıtla
  • Furkan Demir:
    Daha çok görürüz böyle şeyler 23 1 Yanıtla
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