Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti

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İstanbul Fatih'te bir kişi, bir kadının başını kesip Edirnekapı surlarından attıktan sonra kendisi de atlayarak intihar etti.

Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, bir kadının başını kesip surlardan aşağı attı. Şahıs da olayın ardından surlardan atlayarak canına kıydı.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin çığlık attığı görüldü.

İşte dehşete düşüren görüntüler: