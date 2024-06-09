İlk sonuçlar geldi! Tarihi seçimi Ali Koç önde götürüyor

Mustafa Naz:

bir fblinin gs baskanlik secimi takip ettigi gorulmez umursamaz bile ama bakiyorum masallah gsliler sanki ulkenin cumhurbaskani seciliyoor gibi takiptler.buda bu camianin ne kadar buyuk oldugunu gosterir

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Emre Akcay: Komedi oluyor bide yapdıkları şikeleri söylüyolar. Komedi show tarzı seyredıyoruz. Sonuc zaten belli 2 senedir olduğu gibi 24 23

Mustafa Naz: emre komik olan ne biliyormusun.gsli olupta kendi yonetim kurullarini bilmeyenlerin fb baskan vekiline kadar ezbere bilmesi:) 27 19

Ali Arslan: Tüm zamanların en fazla izlenme rekoru kırılmış dün gece, aslında diğer kulüpler FB ile oynamak için kurulmuştur, bu çok doğal 3 2

Erdal Sarıoğlu: Karı koca kavgası izler gibi izliyoruz hepsi bu ?? 3 1