İlk sonuçlar geldi! Tarihi seçimi Ali Koç önde götürüyor - Son Dakika
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İlk sonuçlar geldi! Tarihi seçimi Ali Koç önde götürüyor

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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. 27 bin civarında rekor oyun kullanıldığı seçimde oy sayımına geçildi. Seçimi mevcut başkan Ali Koç önde götürüyor.

09.06.2024 16:59
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimde oylar sayılmaya başladı.

27 BİN CİVARINDA OY KULLANILDI

46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 ile kırılmıştı.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

OY KULLANMA İŞLEMİ BİTTİ, SAYIMA GEÇİLDİ

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu seçimde 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertli üyeler, saat 10.00'da oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de tamamlandı ve sayıma geçildi.

SEÇİM SONUÇLARI

Sandıklardan çıkan oyların dağılımı şu şekilde;

Mevcut Toplam: Ali Koç 3326 - 2416 Aziz Yıldırım

4 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 295 - 270 Aziz Yıldırım

6 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 348 - 255 Aziz Yıldırım

8 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 363 - 191 Aziz Yıldırım

13 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 366 - 244 Aziz Yıldırım

14 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 380 - 234 Aziz Yıldırım

17 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 355 - 215 Aziz Yıldırım

18 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 343 - 204 Aziz Yıldırım

21 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım

22 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım

30 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 342 - 210 Aziz Yıldırım

47 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 184 - 133 Aziz Yıldırım

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Fenerbahçe'de yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un listesinde bulunan isimler şunlar: Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Sarı-lacivertlere 20 yıllık başkanlık yapan ve aday olan Aziz Yıldırım listesinde yer alan isimler şu şekilde: Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi
İlk sonuçlar geldi! Tarihi seçimi Ali Koç önde götürüyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Güncel

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk sonuçlar geldi! Tarihi seçimi Ali Koç önde götürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Mustafa efiloğlu: Aziz Yıldırım kazanir 74 28 Yanıtla
  • Mustafa Naz: bir fblinin gs baskanlik secimi takip ettigi gorulmez umursamaz bile ama bakiyorum masallah gsliler sanki ulkenin cumhurbaskani seciliyoor gibi takiptler.buda bu camianin ne kadar buyuk oldugunu gosterir 48 44 Yanıtla
    Emre Akcay: Komedi oluyor bide yapdıkları şikeleri söylüyolar. Komedi show tarzı seyredıyoruz. Sonuc zaten belli 2 senedir olduğu gibi 24 23 Mustafa Naz: emre komik olan ne biliyormusun.gsli olupta kendi yonetim kurullarini bilmeyenlerin fb baskan vekiline kadar ezbere bilmesi:) 27 19 Ali Arslan: Tüm zamanların en fazla izlenme rekoru kırılmış dün gece, aslında diğer kulüpler FB ile oynamak için kurulmuştur, bu çok doğal 3 2 Erdal Sarıoğlu: Karı koca kavgası izler gibi izliyoruz hepsi bu ?? 3 1 Çağatay Kurt: Ne çekiyorsun merak ettim 0 0
  • Ayberk Yıldırım: Aziz Yıldırım Başkan, Tff ve malum takım üzgün 19 19 Yanıtla
  • Sabri İnce: Kim seçilirse seçilsin FB ye hayırlı olsun.. Umarım ülke futbolunu iyi yerlere taşırlar. Hedef sadece liğ şampiyonluğu olmamalı ,bu bütün Türk takımları için geçerli. 29 5 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: ali koç fark atacak görürsünüz aziz başkan kazanamaZzzzz... 13 15 Yanıtla
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