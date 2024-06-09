İlk sonuçlar geldi! Tarihi seçimi Ali Koç önde götürüyor

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimde oylar sayılmaya başladı.
46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 ile kırılmıştı.
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu seçimde 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertli üyeler, saat 10.00'da oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de tamamlandı ve sayıma geçildi.
Sandıklardan çıkan oyların dağılımı şu şekilde;
Mevcut Toplam: Ali Koç 3326 - 2416 Aziz Yıldırım
4 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 295 - 270 Aziz Yıldırım
6 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 348 - 255 Aziz Yıldırım
8 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 363 - 191 Aziz Yıldırım
13 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 366 - 244 Aziz Yıldırım
14 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 380 - 234 Aziz Yıldırım
17 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 355 - 215 Aziz Yıldırım
18 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 343 - 204 Aziz Yıldırım
21 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım
22 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım
30 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 342 - 210 Aziz Yıldırım
47 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 184 - 133 Aziz Yıldırım
Fenerbahçe'de yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un listesinde bulunan isimler şunlar: Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi
Sarı-lacivertlere 20 yıllık başkanlık yapan ve aday olan Aziz Yıldırım listesinde yer alan isimler şu şekilde: Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş
Son Dakika › Güncel › İlk sonuçlar geldi! Tarihi seçimi Ali Koç önde götürüyor - Son Dakika
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